In de eerste wedstrijd van de Champions Play-Offs heeft Racing Genk vrijdag een 2-3 zege geboekt op het veld van Antwerp.

Bij de rust stond Genk 0-1 voor, dankzij Theo Bongonda, die in de 20e minuut de score opende op assist van Junya Ito. Net voor de rust kreeg Antwerp nog een grote kans op de gelijkmaker, maar zowel Dieumerci Mbokani als Didier Lamkel Zé konden de corner van Koji Miyoshi niet in doel werken.

De Antwerpenaren begonnen beter aan de tweede helft. Maxime Le Marchand maakte de gelijkmaker op aangeven van Richie De Laet (57e). The Great Old drukte door en vier minuten na Le Marchand vond ook Miyoshi de weg naar doel (61e). Genk leek het noorden kwijt, maar uit het niets scoorde Paul Onuachu (73e) toch de 2-2. Met zijn dertigste doelpunt doet de topschutter van de Belgische competitie even goed als Wesley Sonck in het seizoen 2001-2002. In de 88e minuut haalde Bongonda met zijn tweede van de avond, opnieuw op assist van Ito, nog de volle buit binnen voor Genk.

Genk (31 punten) wipt door de overwinning over RSC Anderlecht (29 punten) en Antwerp (30 punten) naar de tweede plaats in het klassement. Zondag ontvangt leider Club Brugge (38 punten) Anderlecht.

