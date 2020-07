KRC Genk-spits Paul Onuachu heeft positief getest op het nieuwe coronavirus en werd in quarantaine geplaatst, in afwachting van een nieuwe test. Eboue Kouassi heeft tijdens zijn verblijf in Ivoorkust dan weer malaria opgelopen.

'Bij de coronatesten die in het kader van het protocol van de Pro League zijn afgenomen, bleek dat het staal van Paul Onuachu positief was', klinkt het in de mededeling. 'Alle andere spelers en stafleden hebben negatief getest.

'Onuachu werd eerder twee keer getest - voor zijn terugvlucht vanuit Nigeria en meteen bij zijn terugkeer naar België - en beide tests waren negatief.'

'KRC Genk volgt nauwgezet de richtlijnen die de Pro League voorschrijft. De Nigeriaanse aanvaller is meteen in quarantaine geplaatst en zal een nieuwe test ondergaan.'

De oefenwedstrijd van zaterdag tegen AA Gent werd op vraag van de Buffalo's geannuleerd. De wedstrijd tegen Termien van donderdagavond vindt wel plaats.

Nog meer slecht nieuws voor de Genkenaars, want Eboue Kouassi heeft tijdens zijn verblijf in Ivoorkust malaria opgelopen. 'Kouassi voelde zich eind vorige week wat ziek en is dinsdag opgenomen in het ziekenhuis. De Ivoriaan herstelt goed en mag het ziekenhuis spoedig verlaten.'

Besmet

De 26-jarige Onuachu, vorige zomer overgekomen van het Deense Midtjylland, is de vierde speler uit de Jupiler Pro League - en de eerste bij een G5-ploeg - die positief test op het coronavirus.

Eind juni testten Mamadou Fall en Younes Delfi van Sporting Charleroi als eerste spelers in de Belgische competitie positief, vorige week volgde er een bevestigd geval bij Waasland-Beveren, zonder de identiteit van de speler bekend te maken.

In maart legde een lid van de medische staf van Cercle Brugge al een positieve test af.

