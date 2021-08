Racing Genk heeft met Cegeka een nieuwe stadionsponsor. Het Limburgse IT-bedrijf vervangt Luminus. Het stadion van Genk heet de komende tien jaar de Cegeka Arena.

Dat heeft de club donderdag bekendgemaakt.

Eerste 5G-stadion

De Cegeka Arena wordt het eerste 5G-stadion van België. 'Deze technologie brengt voor KRC Genk in de toekomst geweldige opportuniteiten op alle domeinen van de club: voor de sportieve (real time data van spelers) en organisatorische werking (crowd flow en internet of things) en de beleving voor supporters en seathouders (digitale belevingen zoals AR en VR)', zo klinkt het in een persbericht.

'Het is een eer om ons met het vlaggenschip van de Limburgse economie aan deze innovatieve technologie te kunnen verbinden. Het zal ons beiden richting de toekomst lanceren, met de Cegeka Arena als lanceerplatform', vertelt Davy Vanhaen, commercieel directeur van KRC Genk.

'Met dit partnership tonen twee innovatieve Limburgse spelers zich door te pionieren in België. Een heel fijne en vooral boeiende samenwerking staat ons te wachten', aldus Peter Croonen, voorzitter van KRC Genk.

Cegeka

In de zomer van 2019 tekende Cegeka in als nieuwe partner en shortsponsor van de Limburgse topclub, nu wordt de band opnieuw versterkt.

'KRC Genk is een gedroomde partner om onze positionering en ambitie op de 5G-markt te onderbouwen', zegt Stijn Bijnens, CEO van Cegeka. 'Het stadion geeft ons een geweldige proeftuin in een unieke context en met een zeer grote impact.'

