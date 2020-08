KRC Genk heeft een akkoord bereikt met het Mexicaanse Santos Laguna over de overgang van Gerardo Arteaga (21). Dat hebben de Limburgers woensdag laten weten.

De Mexicaan mag zich uitleven op de linkerflank van Genk. 'Arteaga is een snelle en fysiek sterke linksachter met zowel defensieve als offensieve kwaliteiten', klinkt het bij KRC. Hij maakt deel uit van de olympische selectie van zijn land.

'Het is een droom die uitkomt om in Europa te kunnen voetballen, en voor een grote club als Genk', reageerde Arteaga in een interview met Fox Sports, waar Genk uit citeert. 'Ik weet dat de club spelers als Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois en nog anderen heeft ontwikkeld. Indrukwekkend. Ik ben de club Santos Laguna heel dankbaar voor de waarden die ze mij hebben meegegeven. De filosofie van Santos is 'winnen door te dienen'. Niet enkel op voetbalvlak, maar ook door wat je daarbuiten doet: mensen helpen die het nodig hebben, mensen met beperkingen. Ik heb me kunnen ontwikkelen als voetballer, maar ook als mens. En dat wil ik ook tonen in Europa. Ik ben niet enkel een goeie voetballer, maar ook een goed persoon.'

De troepen van trainer Hannes Wolf openen het seizoen zondag met een trip naar Zulte Waregem.

De Mexicaan mag zich uitleven op de linkerflank van Genk. 'Arteaga is een snelle en fysiek sterke linksachter met zowel defensieve als offensieve kwaliteiten', klinkt het bij KRC. Hij maakt deel uit van de olympische selectie van zijn land. 'Het is een droom die uitkomt om in Europa te kunnen voetballen, en voor een grote club als Genk', reageerde Arteaga in een interview met Fox Sports, waar Genk uit citeert. 'Ik weet dat de club spelers als Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois en nog anderen heeft ontwikkeld. Indrukwekkend. Ik ben de club Santos Laguna heel dankbaar voor de waarden die ze mij hebben meegegeven. De filosofie van Santos is 'winnen door te dienen'. Niet enkel op voetbalvlak, maar ook door wat je daarbuiten doet: mensen helpen die het nodig hebben, mensen met beperkingen. Ik heb me kunnen ontwikkelen als voetballer, maar ook als mens. En dat wil ik ook tonen in Europa. Ik ben niet enkel een goeie voetballer, maar ook een goed persoon.' De troepen van trainer Hannes Wolf openen het seizoen zondag met een trip naar Zulte Waregem.