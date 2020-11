Terwijl Jess Thorup zonder spijt terugblikt op zijn plotse vertrek, wil KRC Genk niet dralen met het aantrekken van een nieuwe trainer. Wie zijn de kandidaten?

Vanochtend beraadde het bestuur van KRC Genk zich over de strategie om de opvolger van Jess Thorup te vinden. In plaats van rustig af te wachten wil men liefst dit weekend al een nieuwe trainer aankondigen, die idealiter zaterdag al op de bank zit op Sint-Truiden, al hangt dat ervan af of de nog te contacteren kandidaten snel toehappen, vrij zijn of zich vrij kunnen maken als ze nog elders onder contract liggen.Van de in Denemarken - een land waar Genk traditioneel goeie contacten heeft - geciteerde namen lijkt Stale Solbakken weinig kans te maken. Hij was de vorige coach en sportief directeur van FC Kopenhagen, maar een ruil met Jess Thorup lijkt niet aan de orde, omdat de Deen niet meteen het profiel heeft dat bij het Genkse DNA past. Al was Solbakken een paar jaar geleden wel in beeld bij Club Brugge.Een beter profiel dat bij KRC Genk is, is dat van Brian Priske (43). Die voetbalde van 2003 tot 2005 bij KRC Genk en van 2006 tot 2008 bij Club Brugge, maar zit momenteel goed als trainer bij FC Midtjylland, de club waarmee Jess Thorup Deens kampioen werd. De kans lijkt onwaarschijnlijk dat Priske een avontuur in de Champions League opgeeft voor een opbouwproject in België.In eigen land dacht Genk in een recent verleden nog een paar keer aan Marc Brys, maar toen sprong dat af op diens eis om zijn volledige trainersteam mee te nemen. Vraag is of Genk daar nu wel toe bereid zou zijn en of Brys OH Leuven, waarmee hij aan een goed seizoen bezig is, op dit moment wil inruilen voor het meer krasselende KRC Genk. Anderzijds wil Brys absoluut ooit nog eens een topclub trainen en wil Genk graag een goeie peoplemanager, een vaderfiguur. Dat meldde technisch directeur Dimitri de Condé vandaag nog in de kranten. Benieuwd of dat de goeie match is waar Genk én Brys aan denken, of dat men toch een andere piste opent.Intussen leidde Thorup gisteren al zijn eerste training bij FC Kopenhagen. Hij benadrukte nadien op de persvoorstelling dat hij het een aanbieding vond die hij niet kon weigeren. Hij besefte dat hij Genk in een moeilijke situatie had gebracht en vertelde dat hij zelf had aangeboden om te helpen met zoeken naar een mogelijke vervanger. Thorup meldde ook dat hij graag bij Genk was en de club als een heel fijne familie ervoer. Belangrijk vond hij naar eigen zeggen 'dat ik bij Genk niet met de staart tussen de benen ben vertrokken, maar als een man de poort ben uitgestapt, met opgeheven hoofd. Ik heb er iets achtergelaten waarop verder gebouwd kan worden.'Dat laatste klopt, over dat eerste lopen de meningen uiteen.