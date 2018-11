KRC Genk wil meer fans van allochtone afkomst winnen

Een van de uitdagingen die Erik Gerits bij zijn aantreden als algemeen directeur voor zichzelf uitzette, was: nieuwe supporters aan de club binden. Daarvoor kijkt hij in eerste instantie niet over de provinciegrenzen: 'We beginnen hier in de provincie. In Limburg met zijn 900.000 inwoners is nog veel potentieel. Ik denk bijvoorbeeld aan de Limburgers van allochtone afkomst, die hier zijn opgegroeid, in voetbal geïnteresseerd zijn, maar wel met een truitje van een buitenlandse topploeg uit het land van hun origine lopen. Dé vraag is: hoe krijgen we die bij ons?'

De wedstrijd van donderdag tegen het Turkse Besiktas waar Genk het bezoekersvak openstelt voor mensen van Turkse origine die in België leven is een van de twee evenementen waarmee Genk zijn voelhorens uitsteekt naar de unserved audience, samen met de interland Italië-Verenigde Staten die op dinsdag 20 november doorgaat in de Luminus Arena. 'Dit zijn voor ons twee opportuniteiten om potentiële supporters uit die doelgroep kennis te laten maken met Genk.'

Naast die twee initiatieven gaat Genk straks ook zelf de provincie in. 'KRC Genk komt naar je toe' is een initiatief gericht op jongeren van 6-14 jaar: 'Op die leeftijd kom je meestal in aanraking met een club, en vaak blijft die band levenslang. Daarom gaan we onze spelers en club voorstellen aan de jonge mensen overal in de provincie.'