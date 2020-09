Na de 5-2-blammage tegen Beerschot zit het Genkse avontuur van Hannes Wolf erop. Het contract met de Duitce coach werd stopgezet.

Het zag er al even niet meer goed uit voor Hannes Wolf en wat de meesten verwachten, gebeurde dan ook dinsdag: KRC Genk heeft de samenwerking met de Duitse coach stopgezet. Het seizoensbegin en het spel van de Limburgers was niet goed en de 5-2-nederlaag tegen Beerschot van maandagavond bleek uiteindelijk de druppel te zijn.

'De clubleiding is van oordeel dat er een "reset" nodig is om de kentering in te zetten', staat te lezen op de clubwebsite.

Ook assistent-coach Miguel Moreira werd aan de kant geschoven. 'KRC Genk zal de tijd nemen om op zoek te gaan naar een nieuwe trainer die van onze ploeg weer een herkenbaar en strijdbaar geheel kan maken. De club dankt Hannes Wolf en Miguel Moreira voor hun inzet en passie gedurende de voorbije tien maanden en wenst hen alle succes in de toekomst. Voorlopig neemt Domenico Olivieri de taak van hoofdtrainer over, bijgestaan door Michel Ribeiro.'

