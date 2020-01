Uiterlijk vrijdagnacht, wanneer de transferdeadline verstrijkt, weet KRC Genk of Sander Berge blijft of vertrekt naar Engeland. In afwachting haalde het alvast twee jonge Noren die zijn pad kunnen volgen.

Twee jaar geleden leek Kristiaan Thorstvedts (20) voetballoopbaan al voorbij nog voor ze begonnen was. Bij zijn club Stabaek kreeg de toenmalige junior te horen dat men hem niet goed genoeg vond voor een contract. Hij besloot om in de Verenigde Staten te gaan studeren. Kort voor zijn vertrek belde zijn vader nog even met het bestuur van Viking Stavanger, waar hij, Erik Thorstvedt, in de jaren '80 en '90 liefst 97 keer doelman van de Noorse Nationale ploeg begin jaren tachtig nog het doel verdedigde, voor hij overstapte naar Borussia Mönchengladbach en later naar Tottenham. Of zijn zoon voor zijn vertrek naar de States nog een paar dagen mocht meetrainen?

Na een paar trainingen vroeg Viking of hij nog een extra week kon blijven. Na vijf dagen boden ze hem een profcontract aan.

Dat seizoen degradeerde de Noorse traditieclub na 27 jaar uit de hoogste Noorse klasse. Thorstvedt Jr debuteerde in de tweede klasse zo goed dat de club al na vijf maanden zijn eerste profcontract open brak. Met hem keerde Viking al na één jaar terug naar de hoogste afdeling, na het seizoen werd hij uitgeroepen tot Rookie of the Year.

Zijn debuut in de hoogste klasse vorig jaar was net zo'n succes. Na amper één jaar voelde hij dat het tijd was voor nog een stap hoger. Zes maanden geleden had hij nog niet eens een manager, drie weken voor hij bij KRC Genk tekende, liet Red Bull Salzburg weten dat ze hem wilden. Er was ook belangstelling van een andere Belgische club.

Möller Daehli, groot talent

Een heel ander verhaal is dat van Genks andere nieuwe Noor. Mats Möller Daehli (24) gold al van jongsaf als een groot talent. Na zijn debuut met de nationale A-ploeg in Praag voorspelde toenmalig bondscoach Per-Mathias Högmo: 'Hij heeft alles in zich om een wereldtopper te worden.' Maar de leider van de nationale ploeg werd hij niet.

De oorzaak? Veel en lang aanslepende blessures.

Toen de Noor Ole Gunnar Solskjaer in januari 2014 overstapte van Molde naar Cardiff, nam hij Möller Daehli, die als jong talent zijn opleiding bij Manchester United kreeg, mee. Maar Solskjaer bleek niet de gepaste man voor de Welshe club, en wanneer hij na de degradatie uit de Premier League weg moest, stond vast dat ook de middenvelder zou vertrekken.

De overstap naar SC Freiburg, toen nog in de 2e Bundesliga, bleek niet de goeie oplossing: te jong en als gevolg van de fysieke overbelasting een aaneenschakeling van blessures. De transfer naar Sankt-Pauli, waar hij al eens op uitleenbasis was geweest, bleek voor alle partijen een win-win-situatie.

Bij Sankt Pauli werd de explosieve Noor al snel op handen gedragen. 'Hij was de absolute publiekslieveling', weet Sebastian Wolf die de tweedeklasser voor Kicker volgt. 'Hij gaf altijd alles, maakte prachtige acties, en bleef maar lopen. Elke wedstrijd zat hij in de top drie van spelers met de meeste kilometers.'

Begin dit seizoen haalde de nieuwe trainer, de Nederlander Jos Luhukay, hem weg van de flank en plaatste hem centraal. Terwijl iedereen verwachtte dat Daehli komende zomer een nieuwe kans in de Bundesliga zou krijgen, tekende hij deze winter voor KRC Genk. Sankt Pauli wilde zijn contract openbreken, maar hij wou hogerop. In zijn contract stond een clausule waarmee hij voor iets meer dan anderhalf miljoen weg mocht. Door hem nu te verkopen, ving Sankt Pauli nog iets meer dan 2,5 miljoen.

Lees het volledige verhaal over de Noren van KRC Genk in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 29 januari.

Twee jaar geleden leek Kristiaan Thorstvedts (20) voetballoopbaan al voorbij nog voor ze begonnen was. Bij zijn club Stabaek kreeg de toenmalige junior te horen dat men hem niet goed genoeg vond voor een contract. Hij besloot om in de Verenigde Staten te gaan studeren. Kort voor zijn vertrek belde zijn vader nog even met het bestuur van Viking Stavanger, waar hij, Erik Thorstvedt, in de jaren '80 en '90 liefst 97 keer doelman van de Noorse Nationale ploeg begin jaren tachtig nog het doel verdedigde, voor hij overstapte naar Borussia Mönchengladbach en later naar Tottenham. Of zijn zoon voor zijn vertrek naar de States nog een paar dagen mocht meetrainen?Na een paar trainingen vroeg Viking of hij nog een extra week kon blijven. Na vijf dagen boden ze hem een profcontract aan.Dat seizoen degradeerde de Noorse traditieclub na 27 jaar uit de hoogste Noorse klasse. Thorstvedt Jr debuteerde in de tweede klasse zo goed dat de club al na vijf maanden zijn eerste profcontract open brak. Met hem keerde Viking al na één jaar terug naar de hoogste afdeling, na het seizoen werd hij uitgeroepen tot Rookie of the Year.Zijn debuut in de hoogste klasse vorig jaar was net zo'n succes. Na amper één jaar voelde hij dat het tijd was voor nog een stap hoger. Zes maanden geleden had hij nog niet eens een manager, drie weken voor hij bij KRC Genk tekende, liet Red Bull Salzburg weten dat ze hem wilden. Er was ook belangstelling van een andere Belgische club.Een heel ander verhaal is dat van Genks andere nieuwe Noor. Mats Möller Daehli (24) gold al van jongsaf als een groot talent. Na zijn debuut met de nationale A-ploeg in Praag voorspelde toenmalig bondscoach Per-Mathias Högmo: 'Hij heeft alles in zich om een wereldtopper te worden.' Maar de leider van de nationale ploeg werd hij niet.De oorzaak? Veel en lang aanslepende blessures.Toen de Noor Ole Gunnar Solskjaer in januari 2014 overstapte van Molde naar Cardiff, nam hij Möller Daehli, die als jong talent zijn opleiding bij Manchester United kreeg, mee. Maar Solskjaer bleek niet de gepaste man voor de Welshe club, en wanneer hij na de degradatie uit de Premier League weg moest, stond vast dat ook de middenvelder zou vertrekken.De overstap naar SC Freiburg, toen nog in de 2e Bundesliga, bleek niet de goeie oplossing: te jong en als gevolg van de fysieke overbelasting een aaneenschakeling van blessures. De transfer naar Sankt-Pauli, waar hij al eens op uitleenbasis was geweest, bleek voor alle partijen een win-win-situatie.Bij Sankt Pauli werd de explosieve Noor al snel op handen gedragen. 'Hij was de absolute publiekslieveling', weet Sebastian Wolf die de tweedeklasser voor Kicker volgt. 'Hij gaf altijd alles, maakte prachtige acties, en bleef maar lopen. Elke wedstrijd zat hij in de top drie van spelers met de meeste kilometers.'Begin dit seizoen haalde de nieuwe trainer, de Nederlander Jos Luhukay, hem weg van de flank en plaatste hem centraal. Terwijl iedereen verwachtte dat Daehli komende zomer een nieuwe kans in de Bundesliga zou krijgen, tekende hij deze winter voor KRC Genk. Sankt Pauli wilde zijn contract openbreken, maar hij wou hogerop. In zijn contract stond een clausule waarmee hij voor iets meer dan anderhalf miljoen weg mocht. Door hem nu te verkopen, ving Sankt Pauli nog iets meer dan 2,5 miljoen.Lees het volledige verhaal over de Noren van KRC Genk in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 29 januari.