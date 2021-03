Flankaanvaller Bryan Limbombe, verdediger Jere Uronen en (reserve)doelman Tobe Leysen hebben bij KRC Genk positief getest op het coronavirus. Dat heeft de Limburgse club vrijdag bevestigd.

De drie spelers zijn meteen uit de groep gehaald en in quarantaine geplaatst, meldt Genk.

Coach John van den Brom zal dus niet op het trio kunnen rekenen voor de verplaatsing van zondag naar RSC Anderlecht in de halve finale van de Beker van België. Ook in de Jupiler Pro League staat de komende weken voor Racing veel op het spel, om zijn plaats in Play-off 1 veilig te stellen. Genk staat momenteel derde.

|𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲| Drie coronabesmettingen afgelopen week: Bryan Limbombe, Jere Uronen en Tobe Leysen.



Zij zijn meteen uit de groep gehaald en in quarantaine geplaatst.

