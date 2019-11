Het verhaal zit erop voor Felice Mazzu bij KRC Genk. De positie van de coach stond al langer onder druk en nu bevestigde KRC Genk dan ook zijn ontslag.

Het zat er al enkele weken aan te komen en nu is het ooj gebeurd: Felice Mazzu is vandaag/dinsdag ontslagen bij KRC Genk. Na een 20 op 42 en een negende plaats zag het er niet goed uit voor Mazzu. Vorige week dinsdag wist de coach zijn vel nog te redden na een goede prestatie in en tegen Liverpool in de Champions League, maar de nederlaag van zondag tegen KAA Gent was de nederlaag te veel.

Felice Mazzu was nog maar van begin dit seizoen actief als coach van de landskampioen. Hij volgde succescoach Philippe Clement op, die vertrok naar Club Brugge.