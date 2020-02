Krépin Diatta (20) zag er zo naar uit om donderdag Manchester United in de ogen te kijken, maar hij zal er door een blessure niet bij zijn. Met Solskjaer kan hij ook een oude bekende terugzien, want hij speelde bijna diens ex-club Molde. Zo vertelt de Senegalees deze week in Sport/Voetbalmagazine.

Krépin Diattazat in Dakar, Senegal, op een jeugdacademie die met Noorse centen werd gefinancierd. Daarom was een logische volgende stap in zijn carrière een test in Noorwegen, om te zien wat hij als aspirant-prof in zijn mars had. Diatta kwam op die manier terecht bij het Molde van Ethan Horvath, de huidige doublure van Simon Mignolet bij Club Brugge.

Trainer van dat team toen was Ole-Gunnar Solskjaer, tegenwoordig manager van Manchester United. Diatta: "Solskjaer? Een goeie coach, want hij wilde me absoluut houden. (lacht) Alleen stond het reglement dat niet toe, ik was zestien en nog niet oud genoeg om een contract te tekenen. Ik hoop dat hij me straks nog herkent. Als ik kan, ga ik hem groeten en nog wat praten over Molde. Hij werd er op handen gedragen. Ethan kent hem nog beter. Ik was er maar voor de B-ploeg, maar Ethan werkte met hem in de A-ploeg.'

Diatta zou terugkeren naar Senegal, en eens oud genoeg een eerste Europese profcontract tekenen bij het Noorse Sarpsborg, waar Club Brugge hem in januari 2018 weghaalde.

Het grote Club

Klopt het dat later Manchester United in hem interesse toonde? Diatta: 'Ze zijn me in Noorwegen diverse keren komen volgen. Dat klopt. Maar een contract kreeg ik nooit voorgelegd, omdat ik geen werkvergunning zou krijgen. Ik vond het ook geen goeie stap voor mij. Als ik naar Manchester was gegaan, was dat voor de tweede ploeg geweest. Je kan dan wel de kwaliteiten hebben om uit te blinken, maar het blijft een jeugdploeg.'

Na het WK in Zuid-Korea krijg hij een pak voorstellen. 'Atlético, Dortmund', noemt Diatta op. 'Maar ook daar was het voor de jeugdploegen. Mij gaat het niet om de namen van de clubs, maar om mijn carrière en dan moet je geen stappen overslaan. Geld mag op mijn leeftijd niet primeren, vind ik. Ik heb daar altijd goed over nagedacht en tot op dit moment betreur ik geen enkele keuze. Elke speler droomt van een grote club, maar voor mij is Club Brugge dat ook. Ik zit hier goed.'

Hoe lang nog weet niemand. 'Dat hangt af van mijn progressie, van de markt, van anderen', beseft ook de speler. 'Ik denk na over de stappen die ik zet, maar niks moet. Is er iemand die me wil, dan zal ik dat bekijken. Krijg ik de kans om hier nog een jaar extra te blijven, dan zou ik dat geen probleem vinden. Ik ben hier gelukkig, ik werk hier graag, ik hou van de manier van werken hier en ik woon graag in de stad.'

Lees het volledige interview met Krépin Diatta in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 19 februari.

