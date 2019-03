Krépin Diatta, revelatie van Club Brugge: 'De play-offs vorig seizoen waren te stresserend'

'Mijn afkomst? Ik ben geboren in Ziguinchor, een mooie stad in het uiterste zuiden van Senegal, dicht bij de grens met Guinee-Bissau. Er is een rivier met stranden, een Club Med, het is er fantastisch, tenminste: als je klein bent en je kan dag in dag uit op straat zitten met je vrienden. De gemeenschappelijke taal is Frans, zoals overal in Senegal, maar wel vermengd met onze etnische talen. Onverstaanbaar voor jullie. ( lacht) Jules Bocandé ( spits die in België bij RFC Tournai, Seraing en Eendracht Aalst speelde, nvdr) kwam ook uit mijn stad. Af en toe kwam ik hem tegen, in de stad of op het veld van zijn ploeg, de grootste in mijn stad. Wij waren daar ballenraper. Bondscoach Aliou Cissé komt ook uit Ziguinchor. En Sadio Mané is uit de buurt.

...