De kapitein van KV Kortrijk heeft het in de Krant van West-Vlaanderen onder meer over zijn aanvoerdersband en over zijn trainer.

Als nieuwe aanvoerder draag je meer verantwoordelijkheid.

Kristof D'haene: 'Het is wel leuk dat ook zij vinden dat ik het verdien. Tenslotte ben ik geboren in Kortrijk, straal ik de mentaliteit uit die ze hier willen zien en is dit al mijn zevende seizoen in deze club.'

'Ik voelde ook wel: het was tijd dat ik kapitein werd. Maar ik blijf dezelfde, met of zonder band om de arm. Ik ben niet het type dat een speech van vijf minuten geeft, maar ik zeg altijd wel iets kort en krachtig voor de wedstrijd. En als er zijn die het laten afweten, ga ik daar achteraf ook wel iets van zeggen.'

Bosloop

Luka Elsner krijgt veel lof. Hoe ervaar jij hem?

D'haene: 'Hij is zonder enige twijfel de beste die ik al meemaakte. Er is elke dag theorie, maar kort en krachtig. Dan pakt hij bijvoorbeeld even de backs apart en bespreekt hij bepaalde fases op een manier dat je het snapt en meeneemt. Veel trainers zeggen: speel jullie eigen spel.'

Hij heet tactisch heel sterk te zijn en werkt veel met data. Daartegenover noemde Lucas Rougeaux Yves Vanderhaeghe meer van de oude school.

D'haene: 'Een eenvoudig voorbeeld: bij Yves gingen we elke week een uur in het bos lopen. Nu wordt er bijvoorbeeld via computer individueel op toegezien dat je tijdens de week voldoende highintensity runs doet. Er wordt nu gedetailleerder en nauwkeuriger gewerkt.'

'Yves was meer een familieman die een groep kon maken. Luka is ook een topkerel maar bij hem is er iets meer discipline, iets meer structuur, is het iets serieuzer misschien. Met zijn uitstraling moet hij ook geen moeite doen om de kleedkamer stiller te maken.'

Lees het volledige interview in de Krant van West-Vlaanderen.

Als nieuwe aanvoerder draag je meer verantwoordelijkheid.Kristof D'haene: 'Het is wel leuk dat ook zij vinden dat ik het verdien. Tenslotte ben ik geboren in Kortrijk, straal ik de mentaliteit uit die ze hier willen zien en is dit al mijn zevende seizoen in deze club.''Ik voelde ook wel: het was tijd dat ik kapitein werd. Maar ik blijf dezelfde, met of zonder band om de arm. Ik ben niet het type dat een speech van vijf minuten geeft, maar ik zeg altijd wel iets kort en krachtig voor de wedstrijd. En als er zijn die het laten afweten, ga ik daar achteraf ook wel iets van zeggen.'Luka Elsner krijgt veel lof. Hoe ervaar jij hem?D'haene: 'Hij is zonder enige twijfel de beste die ik al meemaakte. Er is elke dag theorie, maar kort en krachtig. Dan pakt hij bijvoorbeeld even de backs apart en bespreekt hij bepaalde fases op een manier dat je het snapt en meeneemt. Veel trainers zeggen: speel jullie eigen spel.'Hij heet tactisch heel sterk te zijn en werkt veel met data. Daartegenover noemde Lucas Rougeaux Yves Vanderhaeghe meer van de oude school.D'haene: 'Een eenvoudig voorbeeld: bij Yves gingen we elke week een uur in het bos lopen. Nu wordt er bijvoorbeeld via computer individueel op toegezien dat je tijdens de week voldoende highintensity runs doet. Er wordt nu gedetailleerder en nauwkeuriger gewerkt.''Yves was meer een familieman die een groep kon maken. Luka is ook een topkerel maar bij hem is er iets meer discipline, iets meer structuur, is het iets serieuzer misschien. Met zijn uitstraling moet hij ook geen moeite doen om de kleedkamer stiller te maken.'Lees het volledige interview in de Krant van West-Vlaanderen.