Kristoffer Olsson, nochtans vorige zomer met veel sier voorgesteld bij Anderlecht, is de laatste weken zijn basisplaats kwijt. Bij Zweden is dat een heel ander verhaal. Daar is hij van onschatbare waarde voor het systeem van bondscoach Janne Andersson.

Bij het begin van het nieuwe jaar verwachtte niemand dat Kristoffer Olsson snel zou verdwijnen uit de basiself van Anderlecht. Paars-wit had 2021 in grote vorm afgesloten en de Zweed leek de perfecte aanvulling te zijn voor Josh Cullen op het middenveld. Het zorgde ervoor dat Michael Murillo en Sergio Gomez zich konden uitleven op de flanken en Lior Refaelov en Yari Verschaeren hun beste vorm terugvonden. En zo kwamen ook aanvallers Christian Kouamé en Joshua Zirkzee nadrukkelijker in het spel voor.

...

Bij het begin van het nieuwe jaar verwachtte niemand dat Kristoffer Olsson snel zou verdwijnen uit de basiself van Anderlecht. Paars-wit had 2021 in grote vorm afgesloten en de Zweed leek de perfecte aanvulling te zijn voor Josh Cullen op het middenveld. Het zorgde ervoor dat Michael Murillo en Sergio Gomez zich konden uitleven op de flanken en Lior Refaelov en Yari Verschaeren hun beste vorm terugvonden. En zo kwamen ook aanvallers Christian Kouamé en Joshua Zirkzee nadrukkelijker in het spel voor.Maar na de winterstop begon de dynamiek in het team wat te veranderen, waarschijnlijk omdat de tegenstanders hun tijd hadden genomen om het systeem onder de loep te nemen. In de Clasico tegen Standard kon een dominant Anderlecht de doorbraak niet forceren en twee weken later tegen Union werd er geen gaatje gevonden in de verdedigende organisatie van de leider in 1A. Balans na vier speeldagen in 2022: 4/12. Om het spel van Anderlecht opnieuw onvoorspelbaar en vooral verticaler te maken, koos Vincent Kompany ervoor om Olsson uit de basis te halen. Josh Cullen was, ondanks zijn beperkte technische kwaliteiten, toch van te groot belang voor de ploeg als werkpaard. Majeed Ashimeru, die meer diepte zoekt dan de Zweed, maakte opnieuw zijn opwachting bij Anderlecht. Nochtans werd Olsson wel anders voorgesteld. 'Hij heeft graag de bal aan de voet, denkt snel, is erg creatief en probeert de linies te doorbreken', klonk het tijdens de zomer nog bij sportief directeur Peter Verbeke. Zijn T1 was het dus niet eens met die visie. Met Ashimeru in de ploeg speelde Anderlecht de laatste weken opnieuw beter. Het ziet er dus niet meteen naar uit dat Olsson snel terug aan de aftrap zal komen. Sinds eind januari verzamelde Olsson slechts 27 seeplminuten. Daarvoor waren het er nog 1838 en stond hij onafgebroken in de basis vanaf de tweede speeldag tegen KAS Eupen. Erger nog voor de Zweed, in de cruciale duels tegen Antwerp en KAA Gent kwam hij zelfs geen minuut in actie. De Zweedse bondscoach Janne Andersson had deze grote veranderingen voor een van zijn belangrijkste spelers niet zien aankomen. Bij Zweden is Olsson namelijk een certitude geworden. Tijdens de kwalificaties voor het WK miste hij maar 22 minuten en dat in acht wedstrijden. In zeven van die duels stond hij de volle 90 minuten op het veld, terwijl zijn partner op het middenveld zo goed als altijd anders was met afwisselend kapitein Sebastian Larsson, Albin Ekdal en Mattias Svandberg. En tijdens het EK speelde Olsson nog 339 van de in totaal 390 minuten voor Zweden. In het Zweedse systeem heeft Olsson de rol van spelmaker. Zijn taak is op verdedigend vlak de ballen te recupereren en meteen het spel te verleggen om zo onder de druk uit te komen. Het moet wel gezegd worden dat de 26-jarige middenvelder niet bij de snelste spelers is en dat wanneer Zweden onder hoge druk komt te staan, zoals op het EK tegen Spanje, hij toch vaak bij de zwakste schakels van het team hoort. Voor het barrageduel voor het WK tegen Tsjechië donderdagavond rekent bondscoach Andersson alleszins volop op Olsson. Zelfs als de andere concurrenten momenteel meer spelen dan de man van Anderlecht. Tegen het bonkige Tsjechië kunnen de kwaliteiten van Olsson erg handig van pas komen om het spel met zijn creativiteit te bepalen. Maar zal het ook voldoende blijken om naar het WK in Qatar te gaan?