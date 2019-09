De Pro League heeft vrijdag beslist dat Roeselare het duel tegen Virton met forfaitcijfers verliest.

De kogel is door de kerk. Nadat KSV Roeselare dinsdag onverwacht failliet werd verklaard door een achterstallige restaurantrekening, heeft de Pro League vrijdag beslist dat de ploeg zijn komende wedstrijd van zondag tegen Virton met forfaitcijfers verliest. Een failliet verklaarde club mag namelijk geen officiële wedstrijden spelen en het beroep tegen het faillissement komt pas volgende week dinsdag voor de ondernemingsrechtbank van Kortrijk.

Er werd wel nog gezocht naar een oplossing door drie nieuwe data voor te stellen aan Virton, maar de Waalse ploeg kon op geen enkele dag. Hoofdtrainer Dino Toppmöller zou namelijk op de drie dagen afwezig zijn door zijn trainersopleiding voor het diploma UEFA Pro. Daarop sprak de Pro League de forfaitscore uit.

De West-Vlaamse club werd dus eerder al failliet verklaard nadat het een restaurantrekening van 25.000 niet had betaald. Het nieuwe Braziliaanse bestuur beschuldigde het vorige ervan dat zij de rekening niet hadden gemeld bij de overgave. Ex-CEO Brian Tevreden was daar niet over te spreken.

