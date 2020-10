Vanavond strijden Charleroi en Standard om een plaatsje in de poulefase van de Europa League. Tegen respectievelijk het Hongaarse Fehervar en het Poolse Lech Poznan zou dat te doen moeten zijn, maar wie zijn die clubs eigenlijk?

MOL Fehervar, het voormalige Videoton, wist zoch te plaatsen voor de laatste voorronde door het Ierse Bohemian FC, na penalties, Hibernians en zelfs Stade de Reims, wederom na strafschoppen, uit te schakelen. De Hongaarse club werd vorig seizoen nog vicekampioen en behaalde al drie nationale titels, in 2011, 2015 en 2018. Op internationaal niveau bereikte het in 1985 de finale van de UEFA-beker, hun beste resultaat ooit.

Standard komt er een oude bekende tegen met Loïc Nego, de rechtsback van Fehervar sinds 2015. De Fransman werd de twee jaren daarvoor nog uitgeleend aan de Hongaren, toen Roland Duchatelet daar nog aan het roer stond.

Dit seizoen staat Fehervar op een tweede plek in de Hongaarse competitie, op één punt van leider Puskas FC Academy. Na vier wedstrijden in de competitie en al drie in Europa, is de club klaar voor het grote doel: terugkeren in een Europese competitie na een jaar afwezigheid. Maar daarvoor moet het dus voorbij Standard, dat dezelfde ambitie heeft en ook nog eens in het eigen Sclessin mag spelen.

Charleroi ontvangt dan weer de Polen van Lech Poznan, dat geen al te goeie competitiestart nam met slechts vijf punten na vier wedstrijden. Ook Poznan heeft al drie voorrondes in de benen, die het met glans won tegen FK Valmiera (3-0), Hammarby (0-3) en Apollon Limassol (0-5). De laatste keer dat de Polen in de groepsfase van de Europa League stonden, was in het seizoen 2015/16, nadat het in de laatste voorronde in twee wedstrijden won van... Videoton.

Poznan is een historische en traditionele club in Polen. Het werd al zeven keer kampioen, maar de laatste keer dateert ook alweer van 2015. Vorig jaar strandde de ex-club van Robert Lewandowski nog op een tweede plaats achter Legia Warschau. In Europa deden ze nooit beter dan een 1/8 finale in de Beker voor Bekerwinnaars (in 1991, 1993 en 1994). Het huidige team bestaat vooral uit jonge kerels en is dus niet al te ervaren op Europees niveau.

De Rouches en Karolo's zijn dus gewaarschuwd, de laatste voorronde wordt geen picknick, zoals de matchen daarvoor misschien wel waren. Door de verlengingen tegen respectievelijk Vojvodina en Partizan Belgrado verloren ze wel wat van hun pluimen in Europa en waren ze dit weekend ook niet erg fris, wat zich uitte in de resultaten dit weekend in de Pro League, ook al wisselden Montanier en Belhocine wel wat spelers in de ploeg.

De matchen van vanavond zijn ook niet enkel sportief interessant, maar natuurlijk ook financieel, want als je doorstoot naar de groepsfase van de Europa League staat er de clubs een cheque van 2.92 miljoen euro te wachten. En is er ook nog het belang van de Belgisch coëfficiënt, wat eenvoudiger is om op peil te houden met al onze Belgische ploegen in de groepsfase van de Europese bekers. Club zit al in de Champions League en KAA Gent en Standard mogen uitkijken naar een herfst vol Europa League. Kunnen Charleroi en Standard zich in dat rijtje voegen? Afspraak om 19 uur voor de Karolo's en 20 uur voor Standard.

Samuel Gothot

