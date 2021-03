KV Kortrijk heeft vrijdag in een persbericht laten weten dat haar aanvoerder, sinds begin dit jaar Timothy Derijck, voor de rest van het seizoen zal spelen met een regenboogband om de arm. De West-Vlaamse club neemt de maatregel 'na de recente gebeurtenissen ten aanzien van de LGBTQI-gemeenschap', klinkt het.

'Door de vaststelling dat er nog steeds een grote vorm van onverdraagzaamheid is in de wereld ten opzichte van de LGBTQI-gemeenschap wil KV Kortrijk haar sociale rol invullen die we als voetbalclub ten opzichte van de maatschappij hebben', aldus KVK. 'KV Kortrijk ziet voetbal als een katalysator om mensen kansen, ervaringen en opportuniteiten aan te bieden. Iedereen is welkom, ongeacht afkomst, geaardheid of religie.'

Begin deze maand was er nog even commotie over de regenboogband na een incident met Anderlecht-aanvoerder, en kersvers Rode Duivel, Albert Sambi Lokonga. Die droeg op 7 maart tijdens het competitieduel tegen KV Mechelen (1-1) zijn paars-witte aanvoerdersband boven de regenboogband. Die regenboogband werd die speeldag door alle aanvoerders in 1A en 1B gedragen in het kader van de diversiteitscampagne 'Football for All' van de Pro League, tegen homofobie, racisme en andere vormen van racisme. De zaak berustte volgens Anderlecht en Sambi Lokonga zelf op een misverstand.

'Door de vaststelling dat er nog steeds een grote vorm van onverdraagzaamheid is in de wereld ten opzichte van de LGBTQI-gemeenschap wil KV Kortrijk haar sociale rol invullen die we als voetbalclub ten opzichte van de maatschappij hebben', aldus KVK. 'KV Kortrijk ziet voetbal als een katalysator om mensen kansen, ervaringen en opportuniteiten aan te bieden. Iedereen is welkom, ongeacht afkomst, geaardheid of religie.' Begin deze maand was er nog even commotie over de regenboogband na een incident met Anderlecht-aanvoerder, en kersvers Rode Duivel, Albert Sambi Lokonga. Die droeg op 7 maart tijdens het competitieduel tegen KV Mechelen (1-1) zijn paars-witte aanvoerdersband boven de regenboogband. Die regenboogband werd die speeldag door alle aanvoerders in 1A en 1B gedragen in het kader van de diversiteitscampagne 'Football for All' van de Pro League, tegen homofobie, racisme en andere vormen van racisme. De zaak berustte volgens Anderlecht en Sambi Lokonga zelf op een misverstand.