KV Kortrijk is met 6 op 6 alleen leider in de Jupiler Pro League. Het versloeg Antwerp met 0-1 in de afsluiter van de tweede speeldag. Faïz Selemani was de matchwinnaar. Stamnummer 1 staat in de kelder van het klassement met 0 op 6.

Antwerp-coach Brian Priske zette nieuwkomer en ex-Ajacied Viktor Fischer van bij de aftrap op het veld. Hij zag hoe KV Kortrijk gezwind van start ging en enkele kansjes versierde. Twintig minuten ver dreigde Antwerp. Een voorzet van Benson belandde voor de voeten van Frey. Doelman Ilic duwde de volley van de Zwitser naast.

Vroeg in de tweede helft kreeg Fischer een uitgelezen kans na een verre inworp. De Deen trapte tegen de buitenkant van de paal. De West-Vlamingen lieten zich evenmin onbetuigd. Na een snedige actie van Moreno besloot Selemani net over. Butez pakte vervolgens uit met een knappe redding toen Chevalier van dichtbij kon aanleggen. Aan de overzijde kopte Soussi een voorzet van Bataille net naast. Butez moest ook alert zijn bij een kopbal van Gueye.

In de 87e minuut trok Selemani het strafschopgebied in en hij krulde de bal mooi binnen. KV Kortrijk ging zo onverhoopt met de drie punten lopen. Kortrijk is het enige team met 6 op 6, na een 2-0 zege tegen Seraing vorige week. The Great Old, die op de openingsspeeldag met 3-2 verloor van KV Mechelen, is puntenloos laatste.

AA Gent geeft voorsprong weg

AA Gent heeft gaf eerder zondag tegen Beerschot een 2-0 voorsprong uit handen en speelden uiteindelijk 2-2 gelijk.

Op de openingsspeeldag verloor het team van Hein Vanhaezebrouck met 2-1 bij STVV, gevolgd door een Europese midweekmatch bij het bescheiden Valerenga. AA Gent leed in Oslo een 2-0 nederlaag, na een 4-0 zege in de heenmatch van de tweede voorronde van de Conference League. Een nieuwe misstap kon AA Gent zich dan ook niet permitteren. In de Ghelamco Arena opende de thuisploeg na 19 minuten de score. Alessio Castro-Montes klopte doelman Vanhamel met een schot in één tijd dat nog even ploegmaat Bruno raakte. Even later dreigden de Gentenaren opnieuw. Tissoudali kopte van dichtbij tegen de paal. De Sart vond in de herneming Frans op zijn weg. Vlak voor de pauze trapte Castro-Montes nog op Vanhamel.

Beerschot kon in de eerste helft nauwelijks dreigen. AA Gent kwam goed uit de kleedkamer. Tissoudali gaf zijn ex-club een nieuwe tik. Hij dolde met Frans en knalde vervolgens de bal tegen de netten. Beerschot reageerde met een schot van Suzuki, Bolat bracht redding met de voet. De Gentse doelman moest ook in actie komen bij pogingen van Holzhauser en Coulibaly. De aanvallende impulsen van de bezoekers begonnen te lonen. Abdoulie Sanyang trapte in de 73e minuut de aansluitingstreffer in de verste hoek, vier minuten later gevolgd door de gelijkmaker van Marius Noubissi, die aangespeeld werd door Holzhauser en oog in oog met Bolat kalm bleef. Het momentum verschoof richting Beerschot, maar aan de score veranderde niets meer. Beide teams blijven onderin het klassement met één punt. Beerschot verloor op de eerste speeldag met 0-1 van Cercle Brugge.

Standard sleept zege uit de brand

Standard won op de valreep met 1-2 in en tegen Zulte Waregem.

De eerste helft had weinig om het lijf aan de Gaverbeek. Samuel Bastien liet namens de Luikenaars de enige bal tussen de palen noteren, Essevee-goalie Louis Bostyn bracht redding. 0-0 was het logische gevolg halfweg. Na rust monopoliseerde Standard de bal, maar aanvankelijk leidde dit niet tot doelrijpe kansen. Met het uur in zicht kregen de Rouches een discutabele penalty toegekend. Omar Govea speelde te kort terug op Bostyn, die zich moest reppen. Ondanks dat hij de bal leek te spelen, greep de VAR niet in en mocht de elfmeter getrapt worden. Joao Klauss (59.) liet het niet aan zijn hart komen en opende zijn rekening in de nieuwe voetbaljaargang. Zo'n tien minuten later kreeg invaller Saido Berahino een uitgelezen mogelijkheid om Zulte Waregem langszij te brengen. Oog in oog met Arnaud Bodart faalde hij.

Met het slotkwartier dat naderde, schilderde Jean-Luc Dompé, ex-Standard, de bal op het hoofd van Abdoulaye Sissako. De Fransman (74.) kopte de bal voorbij Bodart en alles was te herdoen. Een prangende slotfase leverde Standard toch nog de zege op. De debuterende Aron Donnum bood mede-invaller Abdoul Tapsoba (89.) de winning goal aan.

Standard komt op 4 punten, Zulte Waregem blijft achter met 1 puntje.

Vroeg zondag won Club Brugge moeizaam van Union.

