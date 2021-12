Het competitieduel van zondag tussen KV Kortrijk en Antwerp, op de 21e en tevens laatste speeldag van dit jaar in de Jupiler Pro League, wordt uitgesteld, zo bevestigt de Pro League zaterdag. Een nieuwe datum voor het duel wordt pas later bekendgemaakt.

In totaal zijn er bij de spelers van The Great Old negen coronabesmettingen vastgesteld. Ook twee stafleden testten positief op COVID-19. 'Nadat er in de aanloop naar de wedstrijd tegen KRC Genk één speler positief testte, trof de Club extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan', klinkt het in een persmededeling. 'Zo werd er bijvoorbeeld niet meer gezamenlijk gegeten 's morgens en/of 's middags, werd de A-kern opgesplitst in kleine groepen die ieder een eigen kleedkamer toegewezen kreeg en wordt er opnieuw volop getest.'

'Ondanks de extra maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben verschillende spelers van onze A-kern ondertussen positief getest op COVID-19. 9 spelers en 2 stafleden hebben milde symptomen en zijn gelukkig niet al te ziek, maar zitten uiteraard wel in quarantaine zoals de protocollen het voorschrijven.'

