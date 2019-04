KV Kortrijk en Zulte Waregem: de laatste overlevers

Jonas Creteur Redacteur bij Sport/Voetbalmagazine

Na 23 seizoenen in de hoogste klasse degradeert Lokeren naar 1B, nadat ook traditieclub KV Mechelen vorig jaar was gezakt. Zo worden de jarenlange overlevers van de kleine clubs in de JPL steeds schaarser.

Zulte Waregem - KV Kortrijk © Belga Image