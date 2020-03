Door een opwaardering van de abonnementen wil KV Kortrijk onder meer zijn abonnees nauw bij de clubwerking betrekken.

Naar het voorbeeld van de socio's op het Iberische schiereiland wil KV Kortrijk van zijn seizoenkaart een lidkaart maken, zegt commercieel manager B2C Jelle Brulez. 'We deden al een grote supportersbevraging om te weten hoe onze abonnees zich definiëren en dan blijkt toch dat zij het ook zien als: ik ben abonnee, ik ben betrokken bij de club. Zij ervaren een soort emotionele betrokkenheid bij hun club. Daarom gaan we nu voor hen volop inzetten op meerwaardecreatie, meer dus dan het financiële voordeel dat je geniet als je de vijftien thuiswedstrijden in één pakket koopt. Het kan ook extra financiële voordelen inhouden, maar meer dan dat: we willen het ook opentrekken naar extra beleving en naar betrokkenheid bij de werking van de club, naar een soort exclusiviteit. Dat kan al met eenvoudige en laagdrempelige ja/neen-bevragingen zijn. We willen deze supporters ook meer informatie en duiding geven, toelichting bij de financiële cijfers en de jaarrekening, en bij de visie en het beleid voor de komende seizoenen. Het kan ook inhouden dat je toegang krijgt tot exclusieve content, nieuws als eerste ontvangt en exclusief aanwezig mag zijn op een event als KV Kaffee. Meerwaardecreatie en betrokkenheid worden de sleutelwoorden om de loyaliteit te verhogen van onze groeiende fanbase.'