De Amerikaanse keten RadioShack heeft bewarend beslag laten leggen op voetbalclub KV Kortrijk. Het multimediabedrijf heeft namelijk nog geld te goed van KVK-eigenaar Vincent Tan. 'Er zijn geen gevolgen voor de dagelijkse werking', klinkt het bij de West-Vlamingen.

Volgens General Wireless Operations, het bedrijf achter RadioShack, heeft Tan niet voldaan aan een internationale arbitragebeslissing. Door bewarend beslag te leggen op KV Kortrijk, stellen de Amerikanen hun rechten veilig.

Het conflict zou gaan over enkele miljoenen. In Kortrijk bevestigt manager Matthias Leterme dat de beslissing vorige week vrijdag aan de club is meegedeeld. 'Maar dit heeft geen enkele invloed op de gang van zaken', zegt hij. In de mededeling van General Wireless Operations staat dat de tegoeden bevroren zijn, maar dat klopt volgens Leterme niet.

Er zijn al een tijdje geruchten dat Tan op zoek is naar een overnemer voor Kortrijk, maar de club staat niet officieel te koop. De Maleisiër kan als eigenaar wel altijd beslissen om zijn aandelen te verkopen. Leterme zegt momenteel echter geen weet te hebben van overnamevoorstellen.

De eigenaar van Kortrijk heeft naast de West-Vlaamse club ook Cardiff City, Los Angeles Football Club en FK Sarajevo in zijn bezit. Waarom General Wireless dus precies Kortrijk in zijn vizier neemt, is een klein raadsel. Daarnaast is Tan ook belanghebbende bij onder andere multinational Starbucks en de Amerikaanse fastfoodrestaurants van Wendy's.