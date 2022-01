Na het vertrek van Gilles Dewaele naar Standard en Timothy Derijck naar Zulte Waregem, heeft KV Kortirjk een nijpend tekort aan Belgen in zijn kern. 'Het is niet makkelijk om dat op te lossen', vertelt algemeen manager Matthias Leterme aan de Krant van West-Vlaanderen.

KV Kortrijk probeert Belgen binnen te halen om de kern uit te diepen. Met Alexandre De Bruyn van KAA Gent en volgend seizoen ook Nayel Mehssatou van Anderlecht heeft het er al twee aangekocht. Maar ondertussen zitten ze in het Gulden Sporenstadion wel met de handen in de haren, want vorig weekend tegen de Buffalo's stonden er maar 16 in plaats van 18 namen op het wedstrijdblad van de Kerels. KV Kortrijk kwam namelijk niet aan de verplichte zes Belgen en mocht de ontbrekende plaatsen niet vervangen door buitenlanders.

Bij de Krant van West-Vlaanderen maakte algemeen manager Matthias Leterme wel duidelijk het dat het snel die problematiek wil oplossen, maar dat zou niet zo eenvoudig zijn. 'Als de vraag groot is en het aanbod eerder beperkt, dan zijn die jongens aan de dure kant en begin je de prijs-kwaliteitverhouding te vergelijken met buitenlandse jongens. Er is een beetje een war on talent wat Belgen betreft, en spelers en makelaars weten natuurlijk ook dat iedere ploeg Belgen zoekt die basisspeler kunnen zijn.'

Dat er een beperkt aanbod aan Belgische spelers is, komt volgens Leterme door twee zaken. 'Ten eerste is de concurrentie veel groter dan België alleen. Het gaat internationaal heel hard. En ten tweede moeten we ieder jaar voldoende gewapend zijn om in 1A te kunnen blijven. Daarvoor zoeken we kwalitatieve, onmiddellijk inzetbare spelers, maar die zijn meestal onbetaalbaar voor ons. Als je bijvoorbeeld hoort welke voorwaarden Antwerp stelde om Alexis De Sart over te nemen, dan is er voor ons maar één conclusie mogelijk: wij kunnen dat niet betalen. Door de schaarste aan direct inzetbare spelers zijn de prijzen voor zulke spelers enorm hoog.'

