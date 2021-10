KV Kortrijk stelde Karim Belhocine aan als nieuwe hoofdtrainer. Drie vragen aan Geert Foutré, die voor Sport/Voetbalmagazine de Kerels volgt.

Waarom koos KV Kortrijk voor Karim Belhocine?Geert Foutré: 'Omdat hij zowel de club als de Belgische competitie door en door kent. Tegelijk loopt Matthias Leterme, die de dagelijkse leiding van de club verzorgt, enorm hoog op met Belhocine. Twee troeven die ook twee voorwaarden waren voor de club.''Belhocine was al eens speler bij Kortrijk van 2008 tot 2011. Meteen toen hij zijn spelerscarrière beëindigde, werd hij bij Kortrijk assistent-trainer van Johan Walem. Op 8 februari 2016 werd hij na het vertrek van Walem hoofdtrainer van de Kerels, tot einde seizoen 2016/17. het wordt dus zijn derde Kortrijkse periode.'Donderdagmorgen raakte bekend dat Luka Elsner Kortrijk verliet. Waarom duurde het zo lang om een nieuwe coach te vinden? Waren er nog kandidaten?Foutré: 'In feite niet. Belhocine stond helemaal bovenaan de lijst van Matthias Leterme. Dat het een paar dagen duurde kwam in de eerste plaats omdat de club en Leterme woensdagavond compleet verrast waren toen Elsner zijn vertrek aankondigde. Niets wees er de dagen of weken voordien op dat er iets broeide of dat er iets scheef zat. Elsner gaf tot het einde blijk van grote betrokkenheid.''Na zijn vertrek moest Leterme helemaal van nul starten, en niet van een lijstje dat hij al klaar had. Het afronden duurde wat langer omdat Leterme in een voetballoos weekend een paar dagen vrij had genomen en een korte trip naar het buitenland had ingepland.''De contacten met Belhocine waren snel gelegd, maar de handtekening kon pas na Letermes terugkeer maandagavond gezet worden. vandaag leidt Belhocine al de ochtendtraining van KVK. Daarna staat hij de pers te woord en vervolgens zal hij de ploeg voorbereiden op de wedstrijd van vrijdag tegen Club Brugge.'Wat wordt het grootste probleem en wat is zijn voornaamste uitdaging?Foutré: 'Het grootste probleem is dat heel de club én de kern ingesteld was op de aanpak van Elsner, die enorm goed lag bij de spelers en de fans. De vraag is: hoe gaan de spelers reageren? Gaan ze hun ontgoocheling verbijten en krijgt Belhocine op korte termijn opnieuw enthousiasme in de groep? Er wordt niet verwacht dat hij voor een compleet andere aanpak zal kiezen. Een van de sterktes van Belhocine is dat hij een groep goed kan inschatten en aanpakken.'