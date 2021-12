Op de achttiende speeldag van de Jupiler Pro League heeft Kortrijk zich zaterdag niet zonder slag of stoot naar de overwinning gevochten tegen OH Leuven (2-1). De Kerels, die een reeks van vijf competitiewedstrijden zonder winst doorbreken, schuiven op naar de achtste plaats met 25 punten. OHL blijft veertiende met 20 punten.

Kortrijk moest in het eigen Guldensporenstadion vrijwel meteen met een man minder verder na een rechtstreekse rode kaart voor middenvelder Ante Palaversa in de derde minuut. De Kroaat plantte zijn studs vol op het onderbeen van Kristiyan Malinov en mocht na tussenkomst van de VAR inrukken. Met 10 tegen 11 vielen er niet bepaald noemenswaardige kansen te noteren. Enkele minuten voor het rustsignaal was Sory Kaba hetzelfde lot als Palaversa beschoren: op aangeven van de VAR haalde Jasper Vergoote een tweede rood karton boven, ditmaal voor een ongelukkige ingreep op de hiel van Gilles Dewaele.

In de tweede helft werd er wel gescoord. Trent Sainsbury (63.) opende de debatten na een knappe rush en dito afwerking met een lage uithaal. Jesse Sekidika (72.) was net tussen de lijnen gekomen toen ook hij zijn naam op het scorebord plaatste namens de Leuvenaars door thuisgoalie Marko Ilic met een lepe overhoekse schuiver te grazen te nemen. In de slotfase kroonde Faiz Selemani (89.) zich tot Kortrijkzaans matchwinnaar door de bal onhoudbaar in de bovenhoek te rammen.

Kortrijk moest in het eigen Guldensporenstadion vrijwel meteen met een man minder verder na een rechtstreekse rode kaart voor middenvelder Ante Palaversa in de derde minuut. De Kroaat plantte zijn studs vol op het onderbeen van Kristiyan Malinov en mocht na tussenkomst van de VAR inrukken. Met 10 tegen 11 vielen er niet bepaald noemenswaardige kansen te noteren. Enkele minuten voor het rustsignaal was Sory Kaba hetzelfde lot als Palaversa beschoren: op aangeven van de VAR haalde Jasper Vergoote een tweede rood karton boven, ditmaal voor een ongelukkige ingreep op de hiel van Gilles Dewaele. In de tweede helft werd er wel gescoord. Trent Sainsbury (63.) opende de debatten na een knappe rush en dito afwerking met een lage uithaal. Jesse Sekidika (72.) was net tussen de lijnen gekomen toen ook hij zijn naam op het scorebord plaatste namens de Leuvenaars door thuisgoalie Marko Ilic met een lepe overhoekse schuiver te grazen te nemen. In de slotfase kroonde Faiz Selemani (89.) zich tot Kortrijkzaans matchwinnaar door de bal onhoudbaar in de bovenhoek te rammen.