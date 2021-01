KV Kortrijk zal het op het einde van het seizoen aflopende contract van coach Yves Vanderhaeghe (50) niet verlengen. Dat meldt Het Nieuwsblad vrijdag, maar de West-Vlaamse club ontkent dit ten stelligste.

Volgens Het Nieuwsblad wordt de 38-jarige Sloveen Luka Elsner, in 2018-19 coach van Union, de opvolger van Vanderhaeghe.

'KV Kortrijk neemt met verbazing kennis van de berichtgeving van deze morgen over een mogelijk vertrek van onze hoofdtrainer Yves Vanderhaeghe', zo reageren de Kerels. 'Deze informatie is volledig uit de lucht gegrepen en bijgevolg manifest onjuist. De club wil zich volledig focussen op de belangrijke competitie- en bekerwedstrijden die voor de deur staan. Er is dan ook nog geen enkel overleg, laat staan enig akkoord over de invulling van het hoofdtrainerschap voor het volgend seizoen.'

Vanderhaeghe begon zijn trainerscarrière in 2008 als assistent bij KV Kortrijk en werd er in de zomer van 2014, na het vertrek van Hein Vanhaezebrouck, voor het eerst in zijn carrière hoofdcoach. Na een seizoen verhuisde hij naar KV Oostende. Verder was Vanderhaeghe in 2017-18 aan de slag bij AA Gent. In november 2018 keerde hij als opvolger van Glen De Boeck terug naar KV Kortrijk.

Na 20 speeldagen staat KV Kortrijk met 29 punten op de negende plaats in de Jupiler Pro League.

