Karim Belhocine is de nieuwe hoofdcoach van KV Kortrijk. Hij volgt de recent naar Standard vertrokken Luka Elsner op en ondertekent een contract van onbepaalde duur. Dat heeft KVK dinsdag gemeld.

De 43-jarige Franse Algerijn was bij KV Kortrijk eerder al speler, assistent-trainer, hoofdtrainer en sportief directeur. 'Hij is dus in alle geledingen een kenner van het huis', klinkt het bij de West-Vlamingen. Dinsdag leidde hij meteen de ploeg op pad naar de wedstrijd op Club Brugge komende vrijdag.

Belhocine voetbalde van 2008 tot 2011 voor KV Kortrijk, de eerste drie jaar waarin de club weer in eerste klasse speelde. Vier jaar later was hij bij KVK terug als assistent van Johan Walem. Op 8 februari 2016 werd hij hoofdtrainer. In oktober 2017 haalde Hein Vanhaezebrouck Belhocine als assistent naar RSC Anderlecht. De jongste twee seizoenen was hij hoofdtrainer bij Charleroi, waar hij eind vorig seizoen vertrok.

Standard zorgde vorige week voor een verrassing, door Luka Elsner weg te kapen bij Kortrijk. De 39-jarige Sloveen, die eerder ook indruk maakte aan het hoofd van Union, kwam in Luik in de plaats van Mbaye Leye, die moest vertrekken omdat hij zijn ploeg maar niet op de rails kreeg.

Elsner verbrak bij Kortrijk zijn contract eenzijdig om naar Standard te kunnen verkassen, maar dat viel in West-Vlaanderen niet in goede aarde. 'Dit is echt not done', reageerde Kortrijk-voorzitter Ronny Verelst, die toen aangaf juridische stappen te overwegen, teleurgesteld. 'Ik vind het ook competitievervalsing. Het kan niet dat je zomaar een trainer wegplukt bij een andere club. Toch niet midden in het seizoen.'

Kortrijk staat na tien speeldagen op de achtste plaats in de Jupiler Pro League met vijftien punten.

