KV Kortrijk: Vanderhaeghe bijna zo goed als De Boeck (vorig seizoen)

Dit seizoen volgde Yves Vanderhaeghe Glen De Boeck op na de heenronde. KV Kortrijk telde toen, na 15 wedstrijden, 16 punten op 45 en stond daarmee op de 12de plaats. Zondag sloot het de reguliere competitie af op de 8ste plaats met 43 punten op 90. Na de trainerswissel pakte het dus 27 punten op 45. Dat is bijna even goed als de opmerkelijke remonte vorig seizoen na de trainerswissel.

Vorig seizoen volgde Glen De Boeck Yannis Anastasiou op na 14 wedstrijden, dus één speeldag voor het einde van de heenronde. KV Kortrijk telde op dat moment 11 punten op 42 en stond daarmee op de 15de plaats. Het sloot de reguliere competitie af op de 7de plaats met 42 punten op 90. Na de trainerswissel pakte het dus 31 punten op 48.

Beker van België

In de beker van België schopte KV Kortrijk het vorig seizoen onder Glen De Boeck tot in de halve finale. Daar werd het uitgeschakeld door KRC Genk. Thuis won het met 3-2, uit verloor het met 1-0. De eindscore was dus 3-3, maar KRC Genk plaatste zich voor de finale omdat het in die halve finale op verplaatsing meer scoorde dan KV Kortrijk.

Onder Yves Vanderhaeghe werd KV Kortrijk dit seizoen in de beker van België uitgeschakeld in de kwartfinale. Het verloor toen kansloos van KV Mechelen: 3-0.