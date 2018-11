KV Kortrijk vervangt Glen De Boeck door Yves Vanderhaeghe

'We danken Glen voor zijn inzet het afgelopen jaar en we houden eraan om hem veel succes te wensen in zijn verdere carrière', meldt de club op zijn website.

Vanderhaeghe keert terug

Enkele uren later kondigde KVK al een opvolger aan: Yves Vanderhaeghe. De 48-jarige Vanderhaeghe, in het verleden al T1 van de West-Vlaamse club en ruim een maand geleden ontslagen bij AA Gent, ondertekent een overeenkomst tot en met 30 juni 2021.

'We zijn ontzettend blij om Yves Vanderhaeghe te mogen aankondigen als onze nieuwe hoofdtrainer', reageert voorzitter Joseph Allijns. 'Een trainer die KV Kortrijk kent, Yves heeft hier gedurende zeven seizoenen fantastisch werk verricht, en een lokale verankering heeft. Daarenboven draagt Yves ook de waarden en normen van onze club uit en gaf hij jarenlang mee vorm aan de identiteit van onze club. Wij voelen bij Yves de goesting en ambitie om samen opnieuw mooie dingen te realiseren.'

Kortrijk staat na vijftien speeldagen op de twaalfde plaats in 1A met 16 punten, zes meer dan rode lantaarn Lokeren. Vorige week zondag verloor VeeKaa in eigen huis met 0-2 van Standard.

Via Facebook reageerde De Boeck dat hij zijn ontslag van een journalist vernam tijdens een oefenmatch tegen Antwerp vanmiddag, meldt Sporza. Hij heeft het over 'operatie respectloze zielen' en zegt dat hij 'geschokt is door deze gang van zaken'.

Eén jaar

Glen De Boeck was precies een jaar in dienst bij Kortrijk. In november 2017 volgde hij de ontslagen Ioannis Anastasiou op.

Vorig seizoen maakte hij er na zijn aanstelling op 8 november indruk met een straffe terugronde, nu was zijn ploeg de wisselvalligste van de heenronde.

In een interview met Sport/Voetbalmagazine maakte De Boeck deze week nog een balans op en pleitte hij voor meer mentale weerbaarheid bij zijn spelers: 'Onderlinge concurrentie moet positief zijn, maar bij ons is het dat nog niet.' Lees meer.