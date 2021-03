Ronny Verhelst stapt op uit de raad van bestuur van de Pro League. Dat schrijft de krant Het Nieuwsblad donderdag en werd aan Belga bevestigd. De voorzitter van KV Kortrijk gelooft na de algemene vergadering van dinsdag niet meer dat het orgaan capabel is om de problemen in het Belgisch voetbal op te lossen.

In juli 2020 nam Verhelst de plek van zijn voorganger bij KVK, Joseph Allijns, in de raad van bestuur in. Nog geen negen maanden later zwaait hij alweer af. Directe aanleiding is de manier waarop de integratie van de beloftenploegen in 1B en de nationale amateurreeksen werd aangepakt.

Aanvankelijk was het de bedoeling om vanaf volgend seizoen vier U23-teams te integreren in 1B, maar onder invloed van een aantal topclubs keerde de Pro League zijn kar. Omdat een aantal vreesden uit de boot te vallen en dus concurrentieel nadeel te ondervinden, werd dinsdag voorgesteld om minstens zeven beloftenploegen in 1B te laten aantreden.

Dat voorstel werd vrij snel afgeschoten door de kleinere clubs, ondanks pogingen om voor iedereen water bij de wijn te doen. Een breedgedragen consensus kwam er niet, waarna de vergadering over een andere boeg werd gegooid. Uiteindelijk landde de Pro League wel met een langetermijnvisie, waarbij de BeNeLiga alle kansen zal krijgen en de U23-ploegen in de hogere amateurdivisies zouden worden ingedeeld.

Voor Verhelst bevestigde de vergadering van dinsdag dat de raad van bestuur van de Pro League geen werkbaar orgaan meer is. De voorzitter van KVK, die in het verleden kortstondig voorzitter was van de Pro League, ziet dat het eigenbelang van verschillende clubs primeert, ook binnen de raad van bestuur. Het voortdurende gekibbel staat oplossingsgericht werken dermate in de weg dat Verhelst beslist eruit te stappen.

Afgelopen zomer verliet ook Vincent Mannaert, de CEO van Club Brugge, de raad van bestuur om gelijkaardige redenen. 'De Pro League komt in immobilisme terecht door te kibbelen over elk detail en genomen beslissingen opnieuw in vraag te stellen', zei Mannaert destijds. 'Het moet opnieuw over inhoud gaan.'

