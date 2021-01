In 2012 werd Ronny Verhelst tot ieders tevredenheid voorzitter van de Pro League. Na een afwezigheid van zeven jaar is hij terug in het voetbal, als voorzitter van KV Kortrijk.

Terwijl de selectie van KVK op het oefenveld naast het stadion traint, wandelt voorzitter Ronny Verhelst (57) naar de perszaal voor een zeldzaam interview. In mei volgde de geboren Avelgemnaar Joseph Allijns op, maar van 2012 tot medio 2013 was Verhelst, van opleiding psycholoog, de allereerste niet-clubgebonden voorzitter van de Pro League. Van wie is de uitspraak: zodra je voorzitter of manager van een club wordt, word je ook supporter. Ik heb me altijd verbaasd over de emotionaliteit in het voetbalwereldje. Ronny Verhelst: 'Van mij zeker? Als Kortrijk scoort, spring ik ook recht, maar in de beslissingen mag je je niet laten meeslepen door emotie. Dan moet je proberen afstand te houden. Dat lukt mij vrij aardig. Als voorzitter ben je wel geen manager of CEO. Het is mijn taak om de visie, de strategie en de grote lijnen te bepalen, maar ik houd me niet bezig met het dagelijks bestuur. Het echte beleid moet bij het management blijven, anders hol je de verantwoordelijkheid van je eigen management uit. Bent u blij dat u het voorzitterschap aanvaard hebt? Is dit de job van uw leven? Verhelst: 'Ik heb al veel jobs van mijn leven gehad. Als ik ergens voor ga, is het steeds met 100 procent passie. Wanneer je dat doet, is de taak altijd heel licht. Ik heb nooit een plan gehad in mijn leven. Uitdagingen kwamen op mijn pad, en ik zei ja of nee. Als hier morgen een nieuwe eigenaar komt die een andere voorzitter nodig heeft, ben ik hier overmorgen weg. 'Bij mij ging het ook zo snel. De dag voordien wist ik nog van niets, de volgende dag was ik voorzitter. Daar hoef ik niet nog eens een nachtje over te slapen. De ondernemer die in mij zit, houdt van risico's nemen. 'Dat ik uit deze streek kom, is één van de redenen waarom ik dit wilde doen. Een tweede reden is dat ik heel graag met jonge mensen werk. Jonge mensen hebben een andere kijk op de wereld, hun enthousiasme en nieuwe ideeën geven me een boost. 'De derde reden? Ik heb veel leuke dingen kunnen doen in mijn leven, dan moet je daar iets voor terugdoen. Geld krijg ik hier niet voor, maar ik doe het met hart en ziel. Die stop ik ook in mijn mandaat in de raad van bestuur van verschillende bedrijven, en mijn boerderij, waar ik onze geiten en ezels zelf voeder.' Zou u ook voorzitter kunnen zijn van Hertha BSC, een stad waar u een aantal jaar graag gewoond hebt? Verhelst: 'Het gaat hier om een combinatie van roots en het werken met een bepaald type mensen. Hier zijn allemaal heel jonge mensen met wie het klikt. Bij Hertha zou ik het niet doen, al vond ik Berlijn een heerlijke stad om in te leven. Hier kan ik iets betekenen in de samenleving. Ik heb totaal geen ambitie om ooit voorzitter te worden van een Manchester City.' Deze club is in handen van een buitenlandse eigenaar. Hadden zij contact met u? Verhelst: 'De vraag om voorzitter te worden is me gesteld door het management van de club. Toen ik ja zei, gaf ik wel aan dat ik met de eigenaars wilde spreken. Zo voerde ik een interessant gesprek met Ken Choo, de rechterhand van Vincent Tan. Ik wilde weten of we hier autonoom konden verder werken.' Wat zijn hun plannen? Zo snel mogelijk de club verkopen? Verhelst: 'Niet bij mijn weten. Er is nog geen verkoopprocedure gestart, maar wat vandaag niet is, kan morgen komen. Of beter: overmorgen, want zo'n proces is niet doorlopen op een week of twee. Dagelijks worden zoveel bedrijven verkocht, waarom dan geen voetbalclubs? Zo lang een club aangedreven wordt door enthousiaste lokale mensen zoals hier, is er niets aan de hand.' Is die autonomie die KVK onder Tan geniet belangrijk? Verhelst: 'Absoluut. Zonder een grote autonomie van het lokale management werkt het niet. Het is fout om een idee te kopiëren dat aan de andere kant van de wereld werkt. Je moet rekening houden met de lokale gewoonten en leefwereld. Wat ik bij Telenet in Mechelen deed, nam ik niet zomaar mee toen ik in Duitsland aan de slag ging. Een voorbeeld? In België blijft men discuteren, maar eens je in Duitsland het vertrouwen gewonnen hebt, stopt de discussie. Zeg je dan: "Nu slaan we links af', dan gaat iedereen ook naar links."' Hoe moeilijker de uitdaging, hoe liever u het hebt. Maakte u dan geen verkeerde keuze, want KV Kortrijk kabbelt toch rustig verder? Verhelst: 'Dat is een verkeerd beeld. Hier ieder jaar het budget rondkrijgen is een uitdaging, de verbetering van de accommodatie ook. Maar in een bedrijf is het product het allerbelangrijkste. Regel nummer één is: zorg dat je product goed is. Ons product is voetbal, dus moet de focus van KVK altijd op het sportieve liggen.' Dat staat haaks op het beeld dat werd geschetst bij uw aantreden. Werd u geen voorzitter om de verkoop van de club te helpen faciliteren en de bouw van een nieuw stadion mogelijk te maken? Verhelst: 'Nee. Mijn kerntaak is een mooi sportief product aanbieden in deze regio. En daarmee bedoel ik Kortrijk zelf, ik heb geen fusieverhaal in het achterhoofd. De accommodatie van KVK moet op termijn verbeterd worden. Wat je hier niet hebt, zijn faciliteiten voor gezinnen, waar het moderne voetbal meer op mikt. Met betere ruimtes en meer vipplaatsen kunnen we heel wat meer ondernemers in deze ondernemersregio aantrekken. En met meer inkomsten kunnen we ons product, het KVK-voetbal, beter maken.'Alle plannen zijn klaar, behalve de financiering. Wanneer beginnen jullie? Verhelst: 'Dat weet ik niet. Daarvoor moeten alle sterren goed staan aan de hemel. De medewerking van de stad hebben we alvast, maar dan heb je nog ondernemers en de financiering nodig. Ik weiger een datum te noemen, omdat ik weet hoe complex zo'n dossier is.' Heeft uw club een nieuw stadion nodig om te overleven in het huidige profvoetbal? Verhelst: 'Dat hangt samen wat de toekomst is van het Belgisch voetbal: gaan we voor de BeNeLiga of niet? Komt het nieuwe stadion er niet, dan wordt het hier op termijn moeilijk. Ik refereer graag naar het Winterslag-Waterschei verhaal. Dat werd ook pas KRC Genk door het stadionverhaal. Zo'n stadion kan een proces versnellen. Alleen kun je nooit voorspellen wat komt. 'Toen ik bij Telenet begon in 2001, was ons snelste product op het internet zes megabit per seconde. Toen we overwogen om 20 megabit per seconde aan te bieden vroegen we ons af: gaat daar wel vraag naar zijn? Nu is de gemiddelde snelheid 300 megabit per seconde.' Wat doet u dan wel? En vooral: hoe doet u het? Verhelst: 'Ik ben de grootste dief... van ideeën. Ik luister goed en zie veel. Met Telenet bezochten wij elk jaar de grote bedrijven aan de Amerikaanse Westkust: Google, Apple. Telkens vroeg ik me af wat we hier konden gebruiken. Ik probeer ieder idee dat beter is dan het mijne te pikken. Je moet openstaan om mensen die het beter weten dan jij te omhelzen. Je kunt zelf niet alles weten. Een voorzitter is een generalist, geen ingenieur. Een generalist heeft mensen nodig die ideeën aanbrengen.' Zijn er veel ideeën in het Belgisch voetbal? Verhelst: 'Ik ben zeven jaar uit het voetbal geweest, er zijn veel nieuwe spelers bij gekomen. Dat is altijd verfrissend voor een bedrijfstak. Maar het Belgisch voetbal is een moeilijk product. Ik vergelijk het wel eens met een wasmachine met tegenstrijdige elementen binnenin.' Die werkt niet. Verhelst: 'Voilà. De Pro League is een belangenvereniging met leden met tegenstrijdige belangen, maar in de raad van bestuur van de Pro League zit ik niet met het petje van KVK. Ik zou durven beslissingen steunen die niet voordelig zijn voor KVK. Dat durf ik met de hand op het hart te zeggen. Ik vind het als bestuurder van de Pro League belangrijk om in eerste instantie te denken aan het belang van het Belgisch voetbal. We zijn op een moment gekomen waar veel betrokkenen dat beseffen.' Waar heeft dat mee te maken? Verhelst: 'Met de mensen die nu samen zitten, maar ook omdat het Belgisch voetbal financieel onder druk staat. Iedere industrie moet zich op een gegeven moment in vraag stellen. Zelfs de Bundesliga. Want wat is het grootste probleem van de Bundesliga?' De voorspelbaarheid van de competitie. De jaarlijkse vraag is niet wíé kampioen wordt, maar wannéér Bayern de titel pakt. Verhelst: 'Juist. Dus moet de Bundesliga zich in vraag stellen, net als wij ons moeten afvragen of ons competitieformat nog de juiste formule is.' Wat is uw mening? Verhelst: 'We zijn binnen de Pro League bezig met een studie waar ik veel van verwacht, over de toekomst van het Belgisch voetbal, gebaseerd op strategische visie, businessmodel, competitieformat en bestuurswijze. De resultaten verwachten we in maart of april. Dat onderzoek staat los van het onderzoek naar de haalbaarheid van de BeNeLiga, een initiatief van tien clubs uit België en Nederland.' Denkt u dat de BeNeLiga de ideale oplossing is om onze beide competities sterker te maken? Verhelst: 'Ik vind dat idee van de BeNeLiga de kar voor het paard spannen. Ik weet niet of dat de oplossing is. Laat ons eerst de oefening op ons eigen Belgisch voetbal maken. Het is niet goed om voor een bepaalde strategie te gaan als je niet eerst alle alternatieven hebt bekeken. Ik sluit niets uit, maar ik weiger om nu al één conclusie zomaar te aanvaarden.' Zou u anders praten als u voorzitter was van Club Brugge in plaats van Kortrijk? Verhelst: 'Nee. Laat ons eerst kijken wat alle mogelijkheden zijn, en pas dan de juiste weg bepalen.' Bent u als man uit het bedrijfsleven geschrokken toen u in 2012 in het profvoetbal stapte? Verhelst: 'Ja. Dat het emotionele zo'n grote rol speelde, was een cultuurschok. In een bedrijf heeft iedereen maar één doel: het belang van dat bedrijf. In de Pro League gaat iedereen voor het belang van zijn club, en daarnaast ook nog eens het voor algemeen belang. Maar we hebben toen wel veel gerealiseerd op korte tijd.' Hielp het ook dat u toen geen ander petje droeg? Verhelst: 'Ik vind die vraag irrelevant. Een sterk Pro Leaguemanagement in combinatie met een goeie voorzitter volstaat. Of die voorzitter onafhankelijk is of niet, vind ik onbelangrijk. Het management moet onafhankelijk zijn.' Was u verbaasd over de werkstructuur van de Pro League? Verhelst: 'Ja. Ik had die structuur groter ingeschat. Dat blijft een werkpunt. Een belangenvereniging die elk jaar 100 miljoen inzamelt, is niet niets.' Misschien wil niet iedereen werken aan het algemeen belang. Verhelst: 'Kijk: ik ben samen met Peter Croonen de enige clubvoorzitter in de raad van bestuur van de Pro League. Dat vind ik raar. Het is makkelijk om aan de zijlijn te staan roepen. Als je als voorzitter niet in de raad van bestuur wil zitten en kiest om aan de zijlijn te blijven, moet je zwijgen, vind ik.' Wat er afgelopen zomer in het Belgisch voetbal gebeurde, was niet fraai. Verhelst: 'Nee, maar net dat is een uitdaging. Laten we er iets aan doen.' Vond u het Belgisch voetbal erg veranderd na zeven jaar? Verhelst: 'Eigenlijk niet. Dat is misschien nog het meest verrassende, dat ik niet veel veranderingen zag. Dat is geen goed teken. Stilstaan is achteruitgaan, vind ik. Het Belgisch voetbal is een tijdje blijven stilstaan. Daar probeert men nu iets aan te doen. Dan is schaalvergroting altijd het eerste waar men aan denkt, alsof dat heiligmakend is, terwijl schaalvergroting vaak niet dé oplossing blijkt te zijn. Klein maar fijn kan ook mooi zijn.' Dat zegt u als voorzitter van KV Kortrijk? Verhelst: 'Ik weet op dit moment niet of het ook voor de topclubs - Club Brugge, Gent of Genk - een goeie zaak zou zijn. Als kandidaat-investeerder in het voetbal ga ik op zoek naar de clubs waar ik de meeste return krijg. Dat zou in een groter verhaal ook bij andere clubs dan onze Belgische topclubs kunnen zijn, hoor. En omdat economische kracht vaak synoniem is voor sportief succes, riskeer je dan om op een dag uit die BeNeLiga te vallen, en dan wordt het heel moeilijk om met minder middelen terug te keren.'