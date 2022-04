Alle ogen zijn gericht op het Guldensporenstadion zondag waar Anderlecht zich kan plaatsen voor play-off 1. Voor KV Kortrijk is het de laatste kans om in eigen huis een bijzonder flets seizoen toch nog wat kleur te geven. Voorzitter Ronny Verhelst gaf een zeldzaam interview aan de Krant van West-Vlaanderen.

Kortrijk kende een goed begin van het seizoen, maar sinds de jaarwisseling zijn de resultaten dramatisch. 'In de eerste helft van het seizoen, tot die 9 op 9, legden we een heel mooi parcours af, met één minpunt tussenin: het vertrek van coach Luka Elsner. Door het uitstel van de match tegen Antwerp raakten we de flow kwijt en kregen we een knik die we nooit meer te boven kwamen - de 5-0 tegen Zulte Waregem was de enige positieve uitschieter. Zo goed de eerste helft van het seizoen was, zo slecht werd de tweede.', zegt Belmans.

Hij geeft aan het moeilijk te vinden de vinger op de wonde te leggen, maar wel dat er binnenkort een grondige revisie zal gehouden worden over waar het schoentje knelde in de tweede seizoenshelft. Of trainer Belhocine dan weg moet? 'Ingrijpen op de positie van de coach is een klassieker, hé. Alleen is het de vraag of het aan de trainer ligt. Ook dat zal meegenomen worden in de evaluatie na de match tegen Anderlecht'

Stabiliteit op lange termijn

Tijdens die revisie zal ook het volgend seizoen voorbereid worden. KVK zal zoals gewoonlijk flink wat knutselwerk moeten verrichten om een volwaardige kern bij elkaar te krijgen. Maar Verhelst denkt ook op lange termijn 'Onze strategie is duidelijk: op een periode van x aantal jaren break-even zijn. Als alle clubs zo zouden denken, op lange termijn dus, zou ons voetbal er veel beter uitzien. Nu zijn zowel nationaal als internationaal veel teveel clubs afhankelijk van hun eigenaar en dan heb ik het niet eens alleen over buitenlandse eigenaars. Als dan plots één van die sugardaddies ermee ophoudt, is het gedaan met die clubs.

Lees het volledige interview waarin Verhelst het onder andere heeft over frieten verkopen, spelerslonen van 250.000 euro en over het slabakkende nieuwe stadion op KW.be.

