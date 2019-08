Promovendus KV Mechelen blijft voorlopig uitstekend presteren in de Jupiler Pro League. Malinois haalde het zaterdagavond op de vierde speeldag met 3-1 van Cercle Brugge en komt daarmee naast Club Brugge aan de leiding met 10 op 12. De Vereniging blijft met 0 punten troosteloos laatste.

Halfweg de eerste periode kwam Cercle Brugge op voorsprong. Bij een hoekschop torende de Ivoriaanse verdediger Kouadio-Yves Dabila, een huurling van het Franse Lille, boven iedereen uit en kopte de 0-1 in de winkelhaak. Mechelen ging op zoek naar de gelijkmaker maar bleef onmondig in de zone van de waarheid.

In de tweede helft zette Mechelen de scheve situatie recht. William Togui, de Ivoriaanse spits van de Manenblussers, knalde op het uur na een hoekschop in het dak van het doel de 1-1 tegen de netten. Zeven minuten later trapte Nikola Storm de thuisploeg van op de stip op voorsprong. Na tussenkomst van de VAR gaf ref Wesli De Cremer strafschop voor een trekfout van Serrano op Swinkels.

In de slotfase legde Igor De Camargo, met een gelukje, de 3-1 eindstand vast. Na een voorzet van Kaya kreeg Cercle de bal achterin niet weg en via De Camargo, die het leer tegen zich kreeg, verdween de bal in doel.

Eerder op de avond leed Anderlecht een 4-2 nederlaag in Kortrijk. Club Brugge raakte vrijdag thuis niet voorbij Eupen (0-0). Waasland-Beveren speelt zaterdagavond gastheer voor kampioen Genk. Zondag volgen drie duels: Standard-Moeskroen (14u30), Antwerp-STVV (18u) en Gent-Oostende (20u). Zulte Waregem-Charleroi is maandagavond de afsluiter van speeldag vier (20u30).