KV Mechelen heeft de laatste wedstrijd van zaterdagavond op de 27e speeldag in de Jupiler Pro League met 4-0 gewonnen van Waasland-Beveren, de nieuwe rode lantaarn in de hoogste klasse van het Belgische voetbal.

Na minder dan een kwartier zat de thuisploeg al op rozen bij een 2-0 tussenstand, na treffers van de onvermijdelijke Igor De Camargo (6.) en Thibaut Peyre (12.). In de tweede helft maakte Joachim Van Damme er 3-0 van. Diep in de blessuretijd zorgde invaller Williams Togui Mel voor de 4-0 eindstand Achter de Kazerne.

Met een zes op zes is KVM nu zevende met veertig punten, eentje minder dan Racing Genk, dat vrijdagavond de speeldag opende met een gouden driepunter in Kortrijk (0-1). Zulte Waregem lijkt door het eerdere 1-1 gelijkspel bij KV Oostende te zullen afhaken in de strijd om Play-off I, RSC Anderlecht speelt zondag zijn zoveelste wedstrijd van de laatste kans tegen Eupen en is dan verplicht de drie punten te pakken.

Onderin het klassement liet Waasland-Beveren al zijn vijfde competitienederlaag op rij noteren en door de 0-1 zege van Cercle uit bij Moeskroen schuiven de Bruggelingen de rode lantaarn door naar Beveren, dat eveneens twintig punten telt maar één gewonnen wedstrijd minder heeft. Voor Cercle is het de eerste keer sinds de negende speeldag dat ze niet op de laatste plaats staan in de Jupiler Pro League.

Ook KV Oostende verkeert nog steeds in degradatienood. De Oostendenaars pakten in eigen huis een punt tegen Zulte Waregem (1-1), maar zien Cercle wel naderen tot op twee punten. Ari Skulason zette KV Oostende na 24 minuten op voorsprong, maar nog geen tien minuten later was alles te herdoen na de gelijkmaker van Damien Marcq. Die 1-1 werd ook de eindstand aan de Kust.

Eerder op zaterdag verzekerde Standard zich van een stek in Play-off I met een 1-0 thuiszege tegen Antwerp. Met 48 punten klimmen de Rouches bovendien voorlopig naar de derde plaats, op dertien punten van leider Club Brugge. Antwerp zakt naar de vijfde stek, maar is eveneens quasi zeker van POI.

