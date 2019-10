KV Mechelen heeft zondagnamiddag op de elfde speeldag in de hoogste voetbalklasse tegen Antwerp de drie punten in eigen huis gehouden. Het won met 3-1.

De Great Old kwam na negentien minuten nochtans op voorsprong in het AFAS Stadion. Na een knappe collectieve aanval trapte Dieumerci Mbokani, randje buitenspel, een voorzet van Coopman tegen de netten. Voor de Congolees, topschutter in 1A, al zijn negende van het seizoen.

KV Mechelen liet de moed evenwel niet zakken en kort voor de pauze keerde Malinwa de situatie helemaal om. Eerst maakte Thibaut Peyre met een kopbal gelijk, daarna scoorde Igor De Camargo na een hoekschop (ook met het hoofd) de 2-1.

Na de koffie ging Antwerp in een pittige en potige tweede helft op zoek naar de gelijkmaker maar echte kansen creëerde de ploeg van Boloni niet. In de toegevoegde tijd gaf Jordi Vanlerberghe na een knappe counter Antwerp de doodsteek.

In het klassement komt Mechelen naast AA Gent op de derde plaats met 20 punten, zes minder dan leider Club Brugge. Blauw-zwart won vrijdagavond met 0-1 in Moeskroen. Antwerp is vijfde met 17 punten.