KV Mechelen heeft zondag op de 26e speeldag in de Jupiler Pro League met 1-2 gewonnen op bezoek bij Beerschot. In een krankzinnige slotfase bogen de Mechelaars een 1-0 achterstand nog om in een zege.

Raphael Holzhauser scoorde na 52 minuten van op de stip de openingstreffer, na een strafschopovertreding op Loris Brogno. Het was een van de laatste wapenfeiten van de Oostenrijker, even later moest hij geblesseerd naar de kant. Het leek ook bij die 1-0 te blijven, totdat Nikola Storm zich in de laatste minuut van de reguliere speeltijd nog goed doorzette op links, waarna Sandy Walsh voor doel kon binnentikken: 1-1.

En nog was de Mechelse hold-up niet voorbij, want in de allerlaatste minuut van de toegevoegde tijd rondde Ferdy Druijf een pijlsnelle counter van Rob Schoofs keurig af: 1-2.

Beerschot blijft zo maar voort krasselen in eigen huis, met nu al acht wedstrijden op rij waarin ze op eigen veld niet wisten te winnen. In de stand zakken ze met 37 punten naar de tiende plaats en worden ze voorbijgestoken door Malinois, dat met 39 punten naar de achtste plaats wipt.

Zondagavond hoopt RSC Anderlecht zijn goede vorm door te trekken op bezoek bij Cercle Brugge, de voorlaatste in de stand. Charleroi - Club Brugge werd vanwege de slechte staat van het speelveld uitgesteld.

