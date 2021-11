Landskampioen Club Brugge heeft vrijdag verloren tegen KV Mechelen op de 15e speeldag in de Jupiler Pro League. Het werd 2-1 in het AFAS Stadion, de tweede competitienederlaag van het seizoen voor de Bruggelingen. Bas Dost (51.) opende de score. Maar Hugo Cuypers (65.) en Rob Schoofs (78.) zorgden ervoor dat de drie punten Achter de Kazerne bleven.

Het duel tussen de nummers drie en vier in de stand leverde meteen een heet standje voor het blauw-zwarte doel op. Hairemans verscheen alleen voor Mignolet en trapte de bal binnen, maar de treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. Het was tot voorbij het halfuur wachten op grote kansen. Coucke bracht in twee tijden redding op een schuiver van De Ketelaere. Aan de overzijde mikte Vinicius na een hoekschop van dichtbij op Mignolet. Vormer bestookte vervolgens het KVM-doel, maar ook in de herneming vond Dost Coucke op zijn weg.

Vlak voor rust kon Vormer met een volley net niet binnen het doelkader besluiten. Zes minuten na rust had Club Brugge wel een voorsprong te pakken. Coucke hield Vanaken van de 1-0, maar Dost was goed gevolgd en duwde het leer tegen de netten. In de 65e minuut kwam Malinwa echter verdiend langszij. Cuypers nam Mignolet te grazen met een gekruist schot. Ruim tien minuten later pakte Schoofs van buiten de zestienmeter uit met een listig lobje, Mignolet zette zijn hand te slap tegen de bal en was opnieuw geklopt: 2-1.

In het slot kon Club Brugge geen aanspraak meer maken op een punt. Het team van Philippe Clement leed zo zijn eerste competitienederlaag sinds de 6-1 pandoering van eind augustus tegen AA Gent. Club Brugge blijft vier punten verwijderd van leider Union (31 ptn), zondag op bezoek bij KV Oostende. Antwerp, dat dan naar STVV trekt, kan drie punten uitlopen op blauw-zwart. KV Mechelen is vierde met 26 punten.

