KV Mechelen speelde vorige week al 2-2 gelijk op het veld van Brugge en hield vrijdag ook competitieleider Charleroi in bedwang. Achter de Kazerne eindigde de eerste wedstrijd van de twaalfde speeldag op een 3-3 gelijkspel.

Bij de rust stond Mechelen 2-1 voor, dankzij Geoffry Hairemans (9e) en Igor de Camargo (32e). Kaveh Rezaei (20e) scoorde tussendoor de 2-1. In de tweede helft voerde Charleroi de druk op en dat leidde in de 57e minuut tot de gelijkmaker. Op een hoekschop verdween de bal via het hoofd van Mechelen-verdediger Jordi Vanlerberghe ongelukkig in eigen doel.

In de 72e minuut strafte Ali Gholizadeh een flater in de Mechelse defensie af voor de 2-3. Zeven minuten voor tijd legde Joachim van Damme vanop de penaltystip de eindstand vast, na hands van Steeven Willems binnen de zestien. Mechelen ging nog naar de volle buit op zoek, maar Nicolas Penneteau hield de Karolo's overeind.

In de stand heeft Charleroi nu twee punten voor op Beerschot en Standard, die de leiding kunnen overnemen. Beerschot kan dat zaterdagnamiddag al doen op het veld van Kortrijk. Standard trekt zondag naar Antwerp, dat Charleroi eveneens bij kan benen, net als Club Brugge en RSC Anderlecht.

