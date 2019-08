KV Mechelen en Moeskroen hebben vrijdag op de zesde speeldag van de Jupiler Pro League 2-2 gelijkgespeeld. Beide teams konden leider worden bij winst, maar staan nu tweede (Mechelen) en derde (Moeskroen), op één punt van koploper Standard.

Moeskroen begon sterk aan de partij en na twaalf minuten leidde dat tot een strafschop. Malinwa kon Sami Allagui enkel foutief afstoppen, scheidsrechter Vergoote wees naar de stip. Allagui ging zelf achter de bal staan, maar leek te zelfverzekerd en schoot naast met de wreef.

Nadien nam Mechelen over en zette het overwicht wel om in een doelpunt: Igor De Camargo (19.) knikte een voorzet van Schoofs in doel. Nog voor het halfuur maakte Allagui aan de overkant zijn gemiste penalty goed en schoot op aangeven van Olinga de 1-1 tegen de netten.

De reactie van KVM kwam nog een stuk sneller, want binnen de minuut bediende Vanzeir Onur Kaya (29.) voor de 2-1. In de tweede helft waren er mogelijkheden aan beide kanten, maar het doel werd telkens gemist. Een grote kans was er acht minuten voor tijd voor Moeskroen: debutant Quieros kopte hard richting doel, maar doelman Thoelen kon met één hand wegwerken.

In de blessuretijd was daar dan toch nog de gelijkmaker voor Moeskroen. Nathan De Medina (90+2.) werd helemaal vrijgelaten en mocht de 2-2 in doel koppen.