KV Mechelen en Oud-Heverlee Leuven hebben zondag 2-2 gelijkgespeeld op de 31e speeldag in de Jupiler Pro League.

OHL dreigde na negen minuten Achter de Kazerne. Henry trapte de bal tegen de lat. Op het halfuur was het Malinwa dat de score opende. Aster Vranckx controleerde met de rug naar doel de bal met de borst en klopte OHL-doelman Romo knap in de draai: 1-0. Vijf minuten voor rust hingen de bordjes in evenwicht. Casper De Norre kreeg het leer via een lob van Sowah voor zijn voeten, de linksachter knalde in een tijd binnen.

In de 70e minuut kwamen de bezoekers op voorsprong. Invaller Siebe Schrijvers kreeg de bal van Sowah en omspeelde koelbloedig KVM-doelman Thoelen: 1-2. Na ongelukkig handspel van Tshimanga wees ref Vergote aan de overzijde naar de strafschopstip. Ferdy Druijf (80.) zette de penalty om.

KV Mechelen drong nog aan in de slotfase, maar dat resulteerde niet meer in een doelpunt. In de laatste seconden van de blessuretijd ging OH Leuven ei zo na met de drie punten lopen, Sowah zag zijn knal uiteenspatten op de paal. Met nog drie speeldagen voor de boeg is OHL zesde met 45 punten. KV Mechelen staat met 42 punten op de negende stek.

Beide teams mogen zeker dromen van de Europa League play-off voor de nummers 5 tot en met 8, OHL mogelijk nog van meer.

