De wegen van Wouter Vrancken en KV Mechelen scheiden. De club bevestigt dat de coach volgend seizoen niet meer op de bank zit bij Malinwa.

Volgend weekend coacht Vrancken de Kakkers een laatste keer op de slotspeeldag van de Europe play-offs tegen KRC Genk.

Het nieuws valt niet uit de lucht: Vrancken gaf eerder dit voorjaar in een interview met Sport/Voetbalmagazine al aan dat hij eraan dacht 'om na dit seizoen andere oorden op te zoeken' en uit zijn 'comfortzone te stappen'.

Beker van België

Vrancken (43) werd in de zomer van 2018 trainer van KV Mechelen en had er een contract voor onbepaalde duur. Hij leidde geel-rood in zijn eerste seizoen meteen naar promotie en winst in de Beker van België (als eerste tweedeklasser sinds 1956). De voorbije seizoenen eindigde Mechelen steeds in de subtop van het klassement (zesde, achtste en zevende).

Volgens Mechelen ambieert Vrancken 'een stap hogerop'. Zijn naam wordt genoemd bij Club Brugge als opvolger van de Nederlander Alfred Schreuder, die naar Ajax verhuist.

'Ik ben de club, mijn staff, spelers en supporters dankbaar voor vier ongelofelijke jaren. Als ik bekijk wat we allemaal samen bereikt hebben: daar ben ik echt fier op. Het zal vreemd zijn als ik het nieuwe seizoen niet meer in Mechelen start', reageert Vrancken. 'Ik heb hier vrienden voor het leven gemaakt. KVM gaf me de kans om me als coach verder te ontwikkelen en me in 1A te tonen. Het waren grandioze jaren. En nu? Sowieso gaan we er zaterdag tegen Genk nog eens vol voor. Wat dan volgt, dat zien we nog wel. Waar ik naartoe ga, dat heb ik nog niet beslist.'

Frank Lagast, CEO van KV Mechelen, noemt de prestaties van Vrancken bij zijn club 'uniek'. 'We nemen afscheid van een coach die in een periode van vier jaar promoveerde naar 1A, de Beker van België won en drie maal in de subtop van het klassement eindigde. Hij ambieert een stap hogerop, wij willen hem die kans geven.'

Een opvolger voor Vrancken heeft Mechelen nog niet. 'We zijn opnieuw op zoek naar een enthousiast en ambitieus profiel die de waarden van een familieclub als KV Mechelen belichaamt', aldus Lagast. 'De nieuwe coach bouwt verder op de stevige fundamenten die Wouter neerzette. De nabije toekomst zal uitwijzen wie het roer overneemt.'

