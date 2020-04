Ondanks een tsunami aan buitenlandse spelers en het Propere Handenschandaal bleef de Jupiler Pro League ook in het afgelopen reguliere seizoen veel fans naar de Belgische stadions lokken. Met dank aan de vele KV Mechelen-supporters.

10.732. Zo veel toeschouwers zaten er, tot de competitie na de 29e speeldag stilgelegd werd door de coronapandemie, gemiddeld in de tribunes tijdens de 232 afgewerkte reguliere competitiematchen, of 85.857 voetbalfans per speeldag.

Zes procent meer dan in de 30 speeldagen van de reguliere competitie in 2018/19 (10.190) en een stijging met bijna 25 procent in vergelijking met het begin van vorig decennium (8720, in 2010/11).

De Jupiler Pro League (JPL) blijft -ondanks alle schandalen- dus aanslaan, met die belangrijke nuance dat de klimmende curve in vergelijking met 2018/19 grotendeels te verklaren is door de promotie van KV Mechelen naar 1A en degradatie van Lokeren naar 1B.

Malinwa speelde de afgelopen campagne voor gemiddeld 14.101 fans in zijn AFAS-stadion. In het kleinere Daknam zagen de Waaslanders in 2018/19 amper 4303 toeschouwers per match opdagen.

Bijkomende kanttekening: het algemene gemiddelde zou gezakt zijn als de slotspeeldag normaal was afgewerkt. Voor de grote publiekstrekkers (Club Brugge, Standard, Anderlecht, KAA Gent en KV Mechelen - alleen KRC Genk en Antwerp niet) stond immers een verplaatsing geprogrammeerd.

Club blijft nummer één

Daarnaast blijft Club Brugge, al sinds 2012/13, de populairste ploeg qua aantal supporters: 22.904 toeschouwers zaten er gemiddeld in de vijftien wedstrijden in het Jan Breydelstadion.

Weliswaar een fractie minder dan in 2018/19 (23.000), maar nog altijd veertien en negentien procent meer dan de nummers twee en drie in die ranking: Standard (19.738) en Anderlecht (18.497).

Liefst dertien van twintig best bezochte matchen van afgelopen seizoen vonden zelfs in Brugge plaats. In de top tien staan zelfs zeven duels van Club, met de toppers tegen KRC Genk (26.769), Anderlecht (26.243) en Standard (25.400) als uitschieters.

En dan wordt in die risicomatchen het aantal bezoekende supporters nog gelimiteerd, waardoor blauw-zwart zijn maximale capaciteit in Jan Breydel (28.228, de grootste van alle stadions) dan niet volledig kan benutten.

Ook op verplaatsing krijgen Ruud Vormer en co de steun van de meeste supporters: gemiddeld 1275. Twintig procent meer dan tweede in die ranking (Anderlecht, 1014 fans).

De vijftien uitwedstrijden van paars-wit lokten wel meer supporters bij die vijftien thuisploegen: 12.214 (als meeste in de JPL) per match, vs. 11.909 voor Club Brugge.

Lees het volledig dossier over de toeschouwersaantallen in de Jupiler Pro League in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 15 april.

