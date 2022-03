KV Mechelen heeft zaterdag op de 31e speeldag in de Jupiler Pro League 2-2 gelijkgespeeld tegen Sporting Charleroi, in een rechtstreeks duel om de zesde plaats.

Na een dodelijk efficiënt openingskwartier stond Malinwa reeds op een dubbele voorsprong. Na amper 5 minuten was Charleroi-doelman Hervé Koffi een eerste keer geklopt, toen een afgeweken voorzet van kandidaat-Rode Duivel Nikola Storm voor de voeten van Geoffry Hairemans belandde en de gewezen Antwerpenaar de kans niet liet liggen: 1-0.

Een tweede aanval leverde 7 minuten later een tweede doelpunt op. Met zijn 6e doelpunt in de laatste 7 wedstrijden leek Hugo Cuypers Charleroi nog voor het kwartier helemaal uit te tellen.

Leek, want het was een heel ander Charleroi dat uit de kleedkamer was gekomen voor de tweede helft. Het duurde dan ook niet lang vooraleer Stelios Andreou na een kort genomen hoekschop de aansluitingstreffer in doel kopte. De thuisploeg stond plots op flanellen benen achterin en 20 minuten voor affluiten ging de bal op de stip na duidelijk handspel van Iebe Swers, al had scheidsrechter Jan Boterberg wel VAR-beelden nodig om dat te zien. Gaëtan Coucke hield de elfmeter van Vakoun Bayo met een kattensprong uit doel, maar de Karolo kreeg een herkansing omdat de Mechelse doelman te vroeg vertrokken was en bij zijn tweede strafschop trof de Ivoriaan wel raak: 2-2, meteen ook de eindstand van een felbevochten en evenwichtig duel.

Na Cercle Brugge (2-2) was het tweede keer in twee weken dat de Mechelaars voor eigen publiek een 2-0 voorsprong alsnog uit handen gaven. Op drie speeldagen voor het einde van de reguliere competitie staan ze met 48 punten op een met Charleroi gedeelde zesde plaats.

Beide teams zijn wel goed op weg voor een stek in de Europe play-offs, voor de ploegen op de vijfde tot en met de achtste plaats. Met zeven punten minder dan nummer vier Anderlecht maken ze enkel op papier nog kans voor een plaats in de Champions' play-off.

Leider Union opende vrijdagavond de speeldag met een 1-4 zege bij OHL, waardoor eerste achtervolger Club Brugge voorlopig weer tegen een achterstand van tien punten aankijkt. Blauw-zwart staat zaterdagavond nog voor het burenduel op bezoek bij KV Oostende. In de vooravond worden er nog twee duels gespeeld: Zulte Waregem - Eupen en Cercle - KV Kortrijk. Het zwaartepunt van de speeldag ligt op zondag met om 13u30 de clash in het Lotto Park tussen Anderlecht en Antwerp.

Na een dodelijk efficiënt openingskwartier stond Malinwa reeds op een dubbele voorsprong. Na amper 5 minuten was Charleroi-doelman Hervé Koffi een eerste keer geklopt, toen een afgeweken voorzet van kandidaat-Rode Duivel Nikola Storm voor de voeten van Geoffry Hairemans belandde en de gewezen Antwerpenaar de kans niet liet liggen: 1-0. Een tweede aanval leverde 7 minuten later een tweede doelpunt op. Met zijn 6e doelpunt in de laatste 7 wedstrijden leek Hugo Cuypers Charleroi nog voor het kwartier helemaal uit te tellen. Leek, want het was een heel ander Charleroi dat uit de kleedkamer was gekomen voor de tweede helft. Het duurde dan ook niet lang vooraleer Stelios Andreou na een kort genomen hoekschop de aansluitingstreffer in doel kopte. De thuisploeg stond plots op flanellen benen achterin en 20 minuten voor affluiten ging de bal op de stip na duidelijk handspel van Iebe Swers, al had scheidsrechter Jan Boterberg wel VAR-beelden nodig om dat te zien. Gaëtan Coucke hield de elfmeter van Vakoun Bayo met een kattensprong uit doel, maar de Karolo kreeg een herkansing omdat de Mechelse doelman te vroeg vertrokken was en bij zijn tweede strafschop trof de Ivoriaan wel raak: 2-2, meteen ook de eindstand van een felbevochten en evenwichtig duel. Na Cercle Brugge (2-2) was het tweede keer in twee weken dat de Mechelaars voor eigen publiek een 2-0 voorsprong alsnog uit handen gaven. Op drie speeldagen voor het einde van de reguliere competitie staan ze met 48 punten op een met Charleroi gedeelde zesde plaats. Beide teams zijn wel goed op weg voor een stek in de Europe play-offs, voor de ploegen op de vijfde tot en met de achtste plaats. Met zeven punten minder dan nummer vier Anderlecht maken ze enkel op papier nog kans voor een plaats in de Champions' play-off. Leider Union opende vrijdagavond de speeldag met een 1-4 zege bij OHL, waardoor eerste achtervolger Club Brugge voorlopig weer tegen een achterstand van tien punten aankijkt. Blauw-zwart staat zaterdagavond nog voor het burenduel op bezoek bij KV Oostende. In de vooravond worden er nog twee duels gespeeld: Zulte Waregem - Eupen en Cercle - KV Kortrijk. Het zwaartepunt van de speeldag ligt op zondag met om 13u30 de clash in het Lotto Park tussen Anderlecht en Antwerp.