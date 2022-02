Het spektakelstuk tussen KV Mechelen en Cercle Brugge van zaterdagavond op de 29e speeldag in de Jupiler Pro League is op een 2-2 gelijkspel geëindigd.

Voor de pauze kwam de thuisploeg nochtans op een 2-0 voorsprong, na doelpunten van Hugo Cuypers (31.) en Vinicius Costa (37.), maar nog voor de rust gefloten werd, stond het 2-2 via Senna Miangue (43.) en Kevin Denkey (45.). Geen doelpunten meer in de tweede helft, maar wel twee rode kaarten. Bij de bezoekers mocht Hannes Van der Bruggen na 70 minuten de kleedkamer opzoeken, KVM zag doelpuntenmaker Vinicius met rood van het veld gestuurd worden. Met het gelijkspel komt Mechelen op een met AA Gent en Charleroi gedeelde vijfde plaats, met de top vier dus nog in het vizier. Cercle blijft met 39 punten op de negende plaats. Het duel tussen KV Oostende en STVV eindigde op een scoreloos gelijkspel. KVO is met 33 punten 13e, STVV staat met 39 punten in de middenmoot. Met OHL-Anderlecht staat er zaterdagavond nog één wedstrijd op het programma.

