In de afsluiter van de voetbalzaterdag van de derde speeldag in de Jupiler Pro League heeft KV Mechelen een 3-0 oplawaai verkocht aan vicekampioen Union Sint-Gillis, dat op die manier geen ideale voorbereiding kent voor de terugmatch van de derde voorronde van de Champions League in Glasgow tegen Rangers (heen: 2-0 winst).

De Brusselaars kamperen momenteel op de achtste plaats in de algemene rangschikking met 4 op 9, terwijl Achter de Kazerne opgelucht ademgehaald wordt met de eerste (drie) punten van het seizoen. Daarmee bekleden de manschappen van Danny Buijs de tiende positie en kunnen ze weer naar boven kijken.

In een eerste helft met veel strijdlust waren de beste kansen voor de Mechelse gastheer. Anthony Moris belette de doorgebroken Rob Schoofs al vroeg het scoren en op enkele minuten van de rust testte Geoffrey Hairemans de vuisten van de Luxemburgse international. Laatstgenoemde moest zich op een zucht van de onderbreking toch gewonnen geven op een knal van Schoofs (44.), die via de voet van Union-debutant Viktor Boone en de onderkant van de lat in doel caprioleerde.

Malinwa had de smaak te pakken en kwam gretig uit de kleedkamers. Een scherp aangesneden vrijschop werd door Lazaré Amani (51.) voorbij Moris in eigen doel gekopt. Julien Ngoy besliste op het uur de wedstrijd met een prachtige lage uithaal. De ingevallen Arnaud Dony zag namens USG enkele minuten voor affluiten een enig mooie streep stranden op de dwarsligger.

Eerder op de dag triomfeerde een dartel Racing Genk met 4-2 tegen een efficiënt Eupen, schreef KV Oostende een knappe driepunter bij op het veld van Charleroi (1-3) en bleven KV Kortrijk en Sint-Truiden op een doelpuntloos gelijkspel steken (0-0).

Zondag volgen er opnieuw vier confrontaties. Sclessin is om 13u30 het toneel voor het duel tussen Standard en Cercle Brugge. AA Gent ontvangt promovendus Westerlo (16u00), terwijl RSC Anderlecht na de nederlaag van vorig weekend tegen Cercle met Seraing een op papier hapklare brok voor de kiezen krijgt voor eigen volk (18u30). Antwerp en OH Leuven, de enige twee teams die na twee speeldagen nog geen puntenverlies leden, sluiten om 21u00 de derde speelronde af op de Bosuil, met als inzet de leidersplaats.

Vrijdagavond al moest een wisselvallig Club Brugge vrede nemen met een 1-1 gelijkspel tegen een stug Zulte Waregem. De landskampioen is daardoor zijn nieuwe campagne in de vaderlandse competitie gestart met een ondermaatse 4 op 9. Essevee sprokkelde in de eerste drie matchen overigens hetzelfde puntentotaal.

De Brusselaars kamperen momenteel op de achtste plaats in de algemene rangschikking met 4 op 9, terwijl Achter de Kazerne opgelucht ademgehaald wordt met de eerste (drie) punten van het seizoen. Daarmee bekleden de manschappen van Danny Buijs de tiende positie en kunnen ze weer naar boven kijken. In een eerste helft met veel strijdlust waren de beste kansen voor de Mechelse gastheer. Anthony Moris belette de doorgebroken Rob Schoofs al vroeg het scoren en op enkele minuten van de rust testte Geoffrey Hairemans de vuisten van de Luxemburgse international. Laatstgenoemde moest zich op een zucht van de onderbreking toch gewonnen geven op een knal van Schoofs (44.), die via de voet van Union-debutant Viktor Boone en de onderkant van de lat in doel caprioleerde. Malinwa had de smaak te pakken en kwam gretig uit de kleedkamers. Een scherp aangesneden vrijschop werd door Lazaré Amani (51.) voorbij Moris in eigen doel gekopt. Julien Ngoy besliste op het uur de wedstrijd met een prachtige lage uithaal. De ingevallen Arnaud Dony zag namens USG enkele minuten voor affluiten een enig mooie streep stranden op de dwarsligger. Eerder op de dag triomfeerde een dartel Racing Genk met 4-2 tegen een efficiënt Eupen, schreef KV Oostende een knappe driepunter bij op het veld van Charleroi (1-3) en bleven KV Kortrijk en Sint-Truiden op een doelpuntloos gelijkspel steken (0-0). Zondag volgen er opnieuw vier confrontaties. Sclessin is om 13u30 het toneel voor het duel tussen Standard en Cercle Brugge. AA Gent ontvangt promovendus Westerlo (16u00), terwijl RSC Anderlecht na de nederlaag van vorig weekend tegen Cercle met Seraing een op papier hapklare brok voor de kiezen krijgt voor eigen volk (18u30). Antwerp en OH Leuven, de enige twee teams die na twee speeldagen nog geen puntenverlies leden, sluiten om 21u00 de derde speelronde af op de Bosuil, met als inzet de leidersplaats. Vrijdagavond al moest een wisselvallig Club Brugge vrede nemen met een 1-1 gelijkspel tegen een stug Zulte Waregem. De landskampioen is daardoor zijn nieuwe campagne in de vaderlandse competitie gestart met een ondermaatse 4 op 9. Essevee sprokkelde in de eerste drie matchen overigens hetzelfde puntentotaal.