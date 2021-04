KV Mechelen heeft zaterdagavond in een spektakelwedstrijd met 4-2 de maat genomen van Zulte Waregem. Het is voor Mechelen de eerste zege in zes competitieduels. In de stand komt Malinwa tot op één punt van Zulte Waregem, dat als achtste de laatste Play-off 2-plaats bezet.

KV Mechelen was van bij de aftrap de bovenliggende partij. Vooral Nikola Storm was gesel voor de bezoekende defensie. Na twee gemiste pogingen werd de buitenspeler op het halfuur beloond voor zijn bedrijvigheid. Storm trof van dichtbij raak, op assist van Mrabti. Mechelen was bevrijd en nauwelijks drie minuten later zorgde opnieuw Storm ook voor de 2-0. Alleen voor Bostyn faalde de aanvaller niet.

Zulte Waregem was nergens, maar kroop na rust recht. Na kansen voor Deschacht en Bruno was het die laatste die na 64 minuten voor de aansluitingstreffer tekende. Bruno tikte een door Seck doorgekopte voorzet voorbij Thoelen, 2-1. Mechelen was niet van slag en had meteen een reactie in huis. Druijf zorgde twee minuten later al, na een misser van De Bock, voor de 3-1. Schoofs miste vervolgens de kans op de 4-1. Aan de overkant zorgde Bruno na 78 minuten nog wel voor de 3-2, voor Bruno al de negentiende competitietreffer van het seizoen, maar opnieuw had Mechelen onmiddellijk een antwoord. Invaller De Camargo legde tien minuten voor tijd de 4-2 eindstand vast. Steven Defour kreeg in de slotfase nog een 'applauswissel', in weliswaar een leeg stadion. Indien Mechelen PO2 niet haalt, was dit het laatste thuisduel voor Defour.

In de toegevoegde tijd kreeg Bruno nog de gelegenheid zijn hattrick te vervolledigen, maar de spits trapte een strafschop wild over doel. Het bleef 4-2. Later zaterdag is er nog Gent-Charleroi (om 20u45).

Eerder op de dag won Cercle Brugge overtuigend met 3-0 van OH Leuven. Zondag is er onder meer de Limburgse derby tussen Racing Genk en STVV en de topper Anderlecht-Club Brugge. Vrijdag deed Standard al een goede zaak met een 0-4 zege bij Eupen.

