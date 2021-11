Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, bespreekt het sportweekend met Anderlecht, Union, KV Mechelen en het afscheid van Kenny De Ketele.

Union dat maar blijft doorgaan en Anderlecht dat na een nieuw gelijkspel nog maar eens in een crisis verkeert. Verschuiven de machtsverhoudingen zich in het Brussels voetbal?Jacques Sys: 'Op dit moment is er een kloof van twaalf punten tussen de beide clubs, dat is ongezien. Bij Union blijven ze onder de prestaties zeer bescheiden, het is ook een manier om de druk weg te nemen. Maar het voetbal leeft er wel, komende vrijdag tegen OH Leuven is het stadion weer helemaal uitverkocht.'En Anderlecht, tja. Het is nu bijna twee en een half jaar geleden dat Vincent Kompany daar neerstreek. Nog niet als trainer, maar er was niemand die eraan twijfelde dat hij zou slagen. Het was alsof er een Verlosser uit de hemel was neergedaald. Kompany zei dat de spelers een houvast moesten hebben, net zoals onder Pep Guardiola. Van dat houvast valt nog altijd niets te zien. Kompany vertelt na iedere wedstrijd ongeveer hetzelfde verhaal. Hij is ervan overtuigd dat zijn visie zal aanslaan. Dat is binnen het bestuur kennelijk ook zo, als daar wordt verteld dat er nog steeds een groot vertrouwen is in de kwaliteiten van Kompany, dan moet daar wel een reden voor zijn. Maar de werkelijkheid is dat er 22 punten op 45 werden behaald. Niet eens 50 procent. Van de andere kant: de achterstand op Club Brugge bedraagt maar vijf punten.'KV Mechelen won vrijdag van Club Brugge in een zinderende ambiance.Sys: 'Het is fantastisch om in Mechelen naar het voetbal te gaan. Die sfeer, dat enthousiasme, KV Mechelen is echt een verrijking voor ons voetbal. Als je nagaat dat de club destijds wel aansprakelijk werd gesteld door een poging tot matchfixing, maar door een gammel bondsreglement geen degradatie kreeg opgelegd van het BAS.'Er is de laatste jaren veel gebeurd bij KV Mechelen. Maar het is opvallend dat er op sportief vlak een zekere rust heerst. Wouter Vrancken is nu aan zijn vierde seizoen bezig als trainer, terwijl er in het seizoen 2017/2018 vier trainers werden versleten. Ook in momenten dat het moeilijk ging, werd er niet aan Vrancken getwijfeld. Daar gaat het als club natuurlijk om: dat je in de visie van een trainer gelooft.'Kenny De Ketele nam in de Zesdaagse van Gent met een overwinning in stijl afscheid.Sys: 'Toch was de finale door die val van Mark Cavendish en Lasse Norman Hansen een anticlimax. De Ketele en Ghys waren natuurlijk sterk, maar het zou anders tegen de Denen Morkov-Hansen niet gemakkelijk zijn geweest. Die waren op zijn minst evenwaardig. Ik begrijp niet dat Hansen na die val nog verder reed, terwijl hij nog maar over de helft van zijn krachten beschikte. Na de opgave van Cavendish had er een nieuwe ploeg kunnen samengesteld worden: Morkov-Keisse. Ook al was het maar voor een halfuur. Los daarvan is het natuurlijk fantastisch dat De Ketele op zo'n manier afscheid kan nemen, zeker ook nu de Zesdaagse van Rotterdam allicht niet doorgaat. De Ketele is altijd onderschat geweest.'De Zesdaagse van Gent was, ook in coronatijden, weer een sportief hoogstaand evenement. Als je ziet dat de ploeg die laatste eindigt, de Deen Marc Hester met de jonge Belg Tuur Dens, op 74 ronden eindigde, dat is enorm. Terwijl die ploeg wel een aantal nevennummers won, de snelste banronde en de 500 meter-tijdrit. Daardoor sprokkelden ze ook veel punten. Maar het is natuurlijk in de ploegkoersen dat een zesdaagse wordt beslist.'