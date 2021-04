Waarom makkelijk als moeilijk ook gaat? Dat moet zowat de huisfilosofie zijn bij KV Mechelen. Al voor het derde seizoen op rij werd een rollercoaster aan emoties afgesloten met een moment van euforie toen de Europe Play-offs werden bereikt. CEO Frank Lagast en sportief directeur Tom Caluwé doen voor ons die roetsjbaan nog eens over.

'De voorbije twee jaar is hier al veel gebeurd en ik heb geleerd om in zulke momenten de hectiek buiten te houden. Ik beschouw dat als uitdagingen. Het wordt bijna jammer als er niets gebeurt in de week', zegt Frank Lagast (54) met een grijns. Met zijn bedrijf LLEDD is hij al jaren sponsor bij KV Mechelen en sinds 2019 ook CEO van de club. Onze ogen glijden op dat moment naar de woorden die achter hem in de nok van het nieuwe AFAS-stadion blinken: Remember 2002-2003. Het jaar van het faillissement, toen de sympathieke familieclub werd gered door de supporters. Maar Lagast doelt op de affaire Propere Handen eind 2018 en op de saga rond hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx die vorig jaar losbarstte, net toen die eerste affaire wat gaan liggen was. ' Never a dull moment', daar Achter de Kazerne. We zitten in een van de mooie loges in dat nieuwe stadion, met naast Lagast ook Tom Caluwé (43) aan tafel. Ex-speler (1996-1999), voormalig assistent-trainer (2014-2018) en sinds drie jaar sportief directeur van KV Mechelen. Want ondanks die turbulentie naast het veld werd er bínnen de lijnen sterk gepresteerd: de promotie en beker in 2019, een zesde plaats vorig seizoen en dit jaar weer een mooie achtste plek waardoor de Maneblussers op de valreep nog een ticket voor de Europe play-offs bemachtigden. Er wachten nog zes heerlijke affiches tegen Standard, KV Oostende en KAA Gent. Helaas zonder publiek. Zijn die play-offs op deze manier eigenlijk een meerwaarde of kost dat de club alleen maar meer aan spelerspremies? Tom Caluwé: 'Puur sportief gezien is dit zeker een meerwaarde. Ook al omdat we die ambitie om top acht te spelen vooraf hadden uitgesproken. We krijgen er nu zes mooie affiches bij die we kunnen gebruiken om ons te meten, maar ook om al naar volgend seizoen toe te werken. Ik denk dat wij, net als Oostende, goede commentaren hebben gekregen voor onze manier van spelen. En terecht.' Frank Lagast: 'Financieel is het een nuloperatie. Het wordt pas interessant als we vijfde of zesde eindigen. Het is heel jammer dat we deze mooie play-offgroep niet kunnen verzilveren door voor ons publiek te spelen.' Terug naar het begin van het seizoen. Het zag er toen even benard uit, vooral in de periode september-oktober, waarin de resultaten dik tegenvielen en hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx achter tralies verdween. Hoe hebben jullie die periode beleefd: op adrenaline of hing er hier toch een crisissfeertje? Lagast: 'Als bestuur hebben wij vooral de rust proberen bewaren. We geloofden in het potentieel van de spelers en de staf. Dat was ook zo bij vorige crisismomentjes.' Caluwé: 'We wisten hoe er dagelijks gewerkt werd door de trainer en de spelersgroep. Als je die trainingen volgde, zag je dat het wel goed zou komen. Op ons spelniveau viel weinig aan te merken. Dat zagen de analisten en media ook. Het is een ander verhaal wanneer de punten ontbreken en je tegelijkertijd niets creëert en veel weggeeft. Het ontbrak ons enkel aan efficiëntie.' Vier jaar geleden dacht ook niemand dat Malinwa kon degraderen, want er werd niet slecht gevoetbald, en toch gebeurde het. Lagast: 'Ik was toen nog geen bestuurder, maar uit die ervaringen hebben we ook geleerd: in zo'n stresssituatie plots veel veranderen, kan een averechts effect hebben. Dat we nu rustig zijn gebleven en bleven geloven in onze groep, was cruciaal.' Tom, jij kreeg daarin veel lof toegezwaaid van je trainer Wouter Vrancken, die maar wat blij was dat hij een sportief directeur boven zich had die door de resultaten heen keek. Hoe verleidelijk was het voor jou om het met de trainer misschien toch eens over het spelconcept te hebben? Caluwé: 'We brachten vorig seizoen ook al mooi combinatievoetbal, maar daar deed onze trainer dit seizoen nog een schepje bij, met nog meer nadruk op de opbouw van achteruit. Veel verder kunnen we daarin niet meer gaan. Maar dat is hoe ik voetbal ook graag zie. Ik heb liever de bal - dat was als speler al zo - dan dat je er moet achter lopen. Ik was ervan overtuigd dat die punten zouden volgen. Natuurlijk zag je dikwijls de kopjes hangen wanneer je in de kleedkamer kwam na een wedstrijd.' Toen Dieter Penninckx gearresteerd werd in de nasleep van het failliet van zijn bedrijf FNG zorgde dat voor heel wat onrust over de financiële toekomst van Malinwa. Voor jou een lastige situatie, Frank, want je hebt eigenlijk wel een goede band met Penninckx, die jou als bestuurder lanceerde hier... Lagast: 'Dat klopt. Ik dacht ook aan de persoon zelf: ik zou het niet graag meemaken om achter tralies te worden gestopt. Ik ben zelf ondernemer, je weet dat soms dingen kunnen misgaan. Tegelijkertijd probeerde ik naar iedereen zijn standpunt te luisteren. Ik had de indruk dat de hetze meer leefde in de pers dan intern. Ik heb er alleszins niet wakker van gelegen. Het is geen aangename situatie, maar het blokkeert de werking van de club niet.' Wel als Penninckx veroordeeld zou worden, dan komt de licentie van de club in gevaar. Lagast: 'Met 'stel dat' ben ik niet veel. Zulke afwikkelingen kunnen soms jaren duren. Daar staat wat mij betreft geen deadline op.' Het is wel een vreemd zicht: hij, de hoofdaandeelhouder, die helemaal alleen in een loge de wedstrijden volgt. In complete isolatie. Lagast: 'Dieter is een Malinwa-supporter in hart en nieren, die heel emotioneel meeleeft met deze club en er ook al veel voor gedaan heeft. Hij heeft dus alle recht om hier aanwezig te zijn tijdens wedstrijden. Als bestuur hebben we wel een duidelijke lijn getrokken: Dieter zit in een aparte vleugel en heeft geen contact met ons, noch met de bestuurders van de bezoekers. Dat vinden wij momenteel de meest gezonde regeling.' Kan een nieuwe tribune 4 een compromis zijn in die onderhandelingen? Penninckx had blijkbaar een bedrijf opgericht om de bouw daarvan te kunnen verzorgen. Lagast: 'Die informatie klopt niet langer. De rechten op het stadion - dus ook verbouwingen - liggen volledig bij de club, Dieter heeft daar geen profijt bij.' Het is bedoeling dat de supporters nog meer inspraak krijgen in de aandelenstructuur. Hoe staat het daarmee? Lagast: 'Inderdaad. Ze zijn nu al goed vertegenwoordigd in ons dagelijks bestuur ( onder andere via Gert Van Dyck, ex-voorzitter van de Mechelse supportersfederatie, nvdr), maar dat zal nog uitbreiden. Dat is ook de wens van Mark Uytterhoeven, die wil dat de supporters altijd een vetorecht hebben bij bestuurlijke beslissingen. Zoals bij het binnenhalen van nieuwe investeerders ( zie kader). In onze statuten staat dat die Belgisch, of liever nog lokaal, moeten zijn. 'Ik heb de indruk dat door alle gebeurtenissen de band tussen de club en zijn supporters nog versterkt is. Ook de partners en aandeelhouders staan nog meer achter Malinwa. Bij de Pro League voel ik zelfs een beetje jaloezie op die sterke basis: ondanks al die miserie blijven onze supporters de club voluit steunen. Wij zijn een op en top Belgische club, en dat zal zo blijven. Daar schuilt voor een groot stuk onze fierheid in.' Caluwé: 'Het belang van die supporters ben ik de laatste jaren nog meer gaan begrijpen. Ik had geen idee hoe gestructureerd die band wel is. Ik heb als supporter bijvoorbeeld zelf ook obligaties gekocht van deze club.' Lagast: 'Wij allemaal. Die passie zag je ook bij Steven Defour. Hoe gretig die was om hier te kunnen voetballen, aan voorwaarden die normaal gezien ver beneden zijn niveau liggen.' Een van de hoogtepunten dit seizoen was die terugkeer van Defour. Was dat toch niet vooral een emotionele transfer? Caluwé: 'Neen. Ik ken Steven, er waren eerder al wat gesprekken geweest. We besloten hem te laten meetrainen en dan te evalueren. Als blijkt dat hij fit is en hij financieel veel water bij de wijn doet, dan zie ik niet in waarom we zouden aarzelen om hem te contracteren. Chapeau hoe dat gewerkt heeft deze campagne. Je voelde op sommige momenten natuurlijk de frustratie bij hem omdat zijn lichaam niet mee wilde. Want op training zag je dikwijls welk hoog niveau hij nog kan halen. Ook voor de ploeg was dat frustrerend, want zij zagen welke kwaliteit ze erbij konden krijgen op het veld.' Wanneer werd voor jou duidelijk: het is einde verhaal? Caluwé: 'Na zijn blessure tegen Club Brugge midden december. Na een dik halfuur moest hij van het veld. Hij heeft toen volgens mij die beslissing genomen om te stoppen, maar ik heb hem toch ingeprent dat hij minstens tot het einde van het seizoen moest verder doen. De voorbije wedstrijden heeft hij ook op het veld nog zijn toegevoegde waarde getoond. Maar ik zie hem niet meer terugkomen op zijn beslissing, fysiek is het op. Dat is ook de aard van het beestje. Ik heb hem vaak genoeg gezegd dat hij het op training wat kalmer aan moest doen, maar dat kan hij niet.' Lagast: 'Voor ons was het eigenlijk een no-brainer. Zo een transfer geeft aan je club een bepaald cachet, ook commercieel.' Zit er een goeie coach in? Caluwé: 'Ik denk het wel. Met hetgeen hij in zijn carrière heeft meegemaakt en de trainers die hij heeft gekend... Het is de bedoeling dat hij aan onze club verbonden blijft, maar die gesprekken lopen nog, dus daar kunnen we weinig over kwijt.' Hoe staat het met de spelerskern naar volgend seizoen toe? Het valt op dat jullie tot nog toe vooral contracten van de oudere spelers verlengden, terwijl jonge talenten als Vranckx en Kabore vertrekken. Caluwé: 'We hebben met Jannes Van Hecke van Zulte Waregem een eerste jonge, Belgische aanvulling. We zoeken naar een juiste mix; het is even belangrijk om ervaring in je kern te hebben.' Is het niet te vroeg voor Vranckx en Kabore om die volgende stap te zetten? Ze kenden allebei een terugval dit seizoen. Caluwé: 'Het is voor beiden heel snel gegaan. Het blijven grote talenten, maar aan allebei is nog wel werk. Dat ze niet alles speelden, toont gewoon de sterkte van onze kern. Maar ik ben ervan overtuigd dat Aster en Issa nog zullen doorgroeien. Wolfsburg doet het natuurlijk heel goed dit seizoen, dus het wordt wat afwachten hoe dat evolueert. En Issa zal door Manchester City wellicht weer ergens geplaatst worden om zich verder te ontwikkelen.' Wat maakt Wouter Vrancken zo een goede coach? Caluwé: 'Hij past bij het DNA van KV Mechelen, dat is belangrijk wil je tot succes komen. Verder beheert hij zijn groep perfect. Op mentaal en tactisch vlak. Ik vind het knap hoe we steeds uitgaan van een duidelijke visie. De groep weet perfect wat te doen in welke situatie. En elke week wordt de tactiek in vraag gesteld, in functie van de tegenstander en waar er ruimtes te bespelen zijn. Als je in wedstrijden de dingen ziet renderen die op training zijn ingestudeerd, weet je dat een sterke coach én staf aan boord hebt.' Twee jaar geleden werd het Plan 2025 voorgesteld, met de ambitie om tegen dat jaar een nieuw jeugdcomplex neer te zetten, nieuwe trainingsfaciliteiten en een nieuwe tribune 4. Hoe ver staan jullie daarmee? Lagast: 'Door corona zit daar vertraging op, maar die plannen zijn nog altijd even actueel. Onze ambitie blijft om een familieclub te zijn, waar supporters zich mee kunnen vereenzelvigen en met een jeugdacademie die inspireert. Maar dan moeten we absoluut betere faciliteiten voor de jeugd krijgen. Op korte termijn willen we eerst het oefencomplex voor de A-kern vernieuwen. Wij hebben nu eigenlijk maar één trainingsveld, dat is te weinig als je progressie wil boeken.' Caluwé: 'Nu moeten de spelers nog heen en weer rijden naar het oefenveld, in hun voetbalkleren. Dat hoort niet.' Lagast: 'Als we met de A-ploeg kunnen verhuizen ( er wordt gedacht aan terreinen in Hombeek of Sint-Katelijne-Waver, nvdr), lost het probleem voor de jeugd zich een beetje vanzelf op; dan kunnen we dat huidige complex aan de Liersesteenweg uitbreiden.' Het blijft wel een vaststelling dat het voor Mechelen zo moeilijk is om een stabiel beleid te voeren. Als je ziet welke voorzitters hier hun vleugels verbrand hebben: John Cordier, Willy Van den Wijngaert, Olivier Somers, nu Dieter Penninckx weer. Lagast: 'Maar al die mensen hadden tegelijkertijd ook hun verdiensten en hebben voor mooie momenten gezorgd. Dankzij hen zijn er ook stappen gezet en is Malinwa de club die ze nu is. Alles, zelfs het faillissement, maakt KV Mechelen tot een uniek geheel. Het heeft weinig zin om achteraf nog met stenen te gaan werpen.' Wat voor iemand is Luc Leemans, de nieuwe voorzitter? Lagast: 'Luc is een fantastische persoon en we hebben een zeer goede relatie. Zowel Luc als de andere leden van het bestuur, zullen niet te veel in de picture lopen. De aandacht moet gaan naar onze spelers en de sportieve staf, dat zijn de sterren hier. Luc steekt al vele jaren tijd, geld en energie in de club, ik heb veel respect voor hem.' En welke rol spelen clubiconen Fi Vanhoof en Mark Uytterhoeven nog achter de schermen? Caluwé: 'In normale omstandigheden zitten wij enkele dagen per week samen met Fi. Om het sportieve te analyseren of scoutingsrapporten te bespreken. Maar door corona was dat de voorbije maanden minder. Het doet altijd deugd als je Fi hoort zeggen dat het goed zit met deze kern. En na elke overwinning zegt hij: geniet ervan! Een wijze les.' Lagast: 'Mark Uytterhoeven leeft voor geel en rood, hij hangt emotioneel zeer nauw aan KV Mechelen vast. Hij geeft steeds ongezouten zijn mening en is in die zin een nuttig klankbord. Met het financiële houdt hij zich iets minder bezig, want hij waakt voornamelijk over de ziel van de club, de tradities en de waarden. Wij hebben nog niet gebotst. Met niemand eigenlijk, het is hier best gezellig hoor.' ( lacht)