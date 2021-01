KV Mechelen heeft zondagnamiddag in de dertigste speeldag in de Jupiler Pro League de drie punten thuisgehouden tegen Antwerp, dat door enkele blessures en quarantainemaatregelen fel verzwakt aan de aftrap was verschenen.

Achter de Kazerne werd het 3-0, na een doelpunt van Rob Schoofs (59.) en twee treffers van ex-Antwerpenaar Geoffry Hairemans (63. en 67.).

The Great Old was zonder Ampomah, Mbokani, doelman Butez en verdediger Gelin naar het naburige Mechelen afgezakt. Ook kersvers coach Frank Vercauteren zit nog in quarantaine en kon dus nog niet op de Antwerpse bank plaatsnemen.

Verzachtende omstandigheden dus, maar dat neemt niet weg dat de oudste club van het land een zes op achttien laat noteren en daarmee de rol bovenin het klassement steeds meer moet lossen. Met 31 punten blijft Antwerp op de vijfde plaats, maar voelt het al de hete adem van OHL en KV Kortrijk in de nek.

De kloof met de vierde stek van Anderlecht, die recht geeft op een plaats in Play-off I, bedraagt één punt maar paars-wit heeft een wedstrijd minder op de teller en kan zondagavond op bezoek in Leuven een uitstekende zaak doen.

KV Mechelen kan met de recente negen op negen weer wat vrijer ademen. Met 23 punten komen ze op een met Eupen gedeelde dertiende plaats, met zes punten meer dan rode lantaarn Moeskroen.

Naast OHL-Anderlecht staan er zondag met Beerschot - AA Gent en STVV - Club Brugge nog twee wedstrijden op het programma.

De dertigste speeldag wordt maandag afgesloten met het duel tussen het geplaagde Standard en Waasland-Beveren, de op twee na laatste in de stand.

