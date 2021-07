Op de eerste speeldag van de Jupiler Pro League heeft KV Mechelen zondag op eigen veld met 3-2 gewonnen van Antwerp.

Het boog na het uur een 0-2 achterstand nog om in een overwinning, met dank aan twee goals van Ferdy Druijf in evenveel minuten.

Antwerp ging het best van start en liet de eerste dubbele kans noteren. Manuel Benson, terug van een uitleenbeurt aan het Nederlandse PEC Zwolle, kapte mooi naar binnen en dwong Gaëtan Coucke tot een redding in de korte hoek. Op de daaropvolgende corner kopte Antwerp-aanvoerder Ritchie De Laet niet heel ver naast. Mechelen stelde daar ongevaarlijke afstandschoten van Kerim Mrabti en Samuel Oum Gouet tegenover.

Na 18 minuten keek KVM plots tegen een achterstand aan. Jordi Vanlerberghe liet zich kinderlijk eenvoudig aftroeven door Kerim Frey, die zich doorzette richting 16 en zijn schot met een gelukje via Vinicius Souza in doel zag caprioleren: 0-1. De thuisploeg was niet aangeslagen en reageerde gevat via een leuke aanval over meerdere stationnetjes. Hugo Cuypers zag zijn schot gepareerd door Jean Butez en de Franse goalie hield in de nabeurt ook Druijf van de gelijkmaker.

The Great Old moest alle zeilen bijzetten om met een voorsprong de kleedkamer in te duiken. Een schot van Geoffry Hairemans, ex-Antwerp, zeilde nipt over en Mrabti stuitte op een solide Butez. De 0-1 ruststand was met hangen en wurgen een feit.

De tweede helft liep nauwelijks een paar minuten en Malinwa ging vrolijk door op zijn elan. Butez bleef echter foutloos en ranselde een vrije trap van Vanlerberghe uit de bovenhoek. Tien minuten na rust geraakten de bezoekers nog eens uit de omknelling en scheerde een schot van Frey enkele meters naast. Een minuut later dribbelde Benson (56.) zich een weg naar het Mechelse doel en legde hij het leer feilloos weg in de verste hoek. Tegen de verwachtingen in stond zo de 0-2 op het bord.

Mechelen ging op zoek naar de aansluitingstreffer en die hadden ze al snel te pakken met een eigen doelpunt van De Laet (60.). Met het slotkwartier in zicht ontpopte Druijf zich in twee dolle minuten tot de grote held: eerst tikte hij een rebound met een subtiel hakje voorbij Butez (73.), vervolgens trof hij met een lage schuiver doel (74.).

Standard en Racing Genk trapten vrijdagavond het seizoen 2021-2022 op gang. Het was Théo Bongonda (92.) die namens de bezoekers op de valreep de treffer van Konstantinos Laifis (69.) uitwiste.

Zaterdag hielden OH Leuven en Zulte Waregem elkaar eveneens op 1-1, won KV Kortrijk in het eigen Guldensporenstadion van die andere promovendus Seraing met 2-0 en graaide Charleroi op overtuigende wijze de zege mee bij KV Oostende (0-3). Beerschot-Cercle Brugge werd na 55 minuten gestaakt omwille van de overvloedige regenval, bij 0-1 in het voordeel van Cercle. Zij werken dinsdagavond om 20u de rest van hun partij af.

